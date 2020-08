Jessica Mazzoli “Morgan? Non lo rinnego”/ “Giudicatemi per la mia musica”

Jessica Mazzoli, la ex fidanzata di Morgan, è pronta a ricominciare dalla musica. La ex concorrente di X Factor 2011, infatti, ha da poco pubblicato un nuovissimo singolo dal titolo “Danza di anime” con cui è pronta a rilanciarsi nel districato e complicato panorama musicale italiano. La cantante è consapevole che non è facile, del resto la sua complicatissima storia d’amore con Morgan se da un lato le ha regalato la grande gioia di diventare mamma della piccola Lara, dall’altro le ha causato non pochi problemi nel mondo del lavoro. A raccontarlo senza tanti giri di parola è stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello che in un’intervista rilasciata a Carlo Faricciotti di Novella 2000 ha precisato come la storia d’amore con Morgan abbia influenzato in maniera negativa il suo percorso e la sua carriera nel mondo della musica. “Quando mi chiedono cosa è andato storto, non so rispondere… So solo che c’è stato un amore vero, grande, che ha portato alla nascita di una bambina meravigliosa” – ha detto la Mazzoli che ha poi precisato – “non rinnego il mio percorso, anche se dal punto di vista lavorativo in parte mi ha sfavorito”. Parole chiare quelle pronunciate dalla ex concorrente del Grande Fratello che si è poi soffermata spiegando meglio la cosa: “molti hanno dei pregiudizi. Io voglio essere giudicata per la mia musica, il mio talento, non per le decisioni che alle volte mi trovo costretta a prendere per far quadrare la mia vita privata”.

Jessica Mazzoli e l’amore: “è un tripudio di emozioni” Nonostante tutto però Jessica Mazzoli ha deciso di riprendere in mano la sua vita e la sua carriera di interprete lanciando il nuovissimo singolo “Danza di anime” che segna una sorta di “nuova vita”. Un pezzo nato proprio dal quotidiano che la cantante ha raccontato così a Novella 2000: “quando devi per forza fare una cosa, è difficile. Manca la spontaneità, ti viene il blocco. Da lì ho cominciato a parlare della situazione che vivevo: zanzare e tanto caldo. Una situazione di chiusura, ma pure la sensazione che da qualche parte nel mondo ci possa essere un’anima affine che potrebbe essere una persona, ma anche un sogno, un obiettivo”. Anche se la storia d’amore con Morgan l’ha portata a gioire e soffrire, come del resto fa l’amore, la ex concorrente del Grande Fratello non nasconde il desiderio di volersi rinnamorare. Del resto parlando proprio di amore la cantante ha detto: “è un tripudio di emozioni positive. Uno tsunami non pericoloso, sano e pulito. Mi piacciono le cose semplici, ma non sono disposta a scendere a compromessi”. Infine parlando sempre di Morgan ha detto: “stargli dietro per ricordargli i suoi doveri paterni è un lavoro. Avrei faticato meno a sostituire Ercole nelle sue fatiche…”.

