Jessica Melena, moglie Ciro Immobile/ “La sua gelosia non mi pesa…”

Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale Italiana. Nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico (in provincia di Chieti), Jessica ha frequentato l’Università di Scienze delle Investigazioni all’Aquila e ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, nel 2009 ha vinto la fascia da Miss Mediterranea. Jessica Melena e Ciro Immobile si sono conosciuti in un locale di Pescara e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2013 è nata la loro prima figlia Michela. L’anno successivo si sono sposati a Bucchianico. Nel 2015 è arrivata la loro seconda figlia Giorgia, mentre l’ultimo arrivato in famiglia è Mattia, nato nel 2019. “Ciro è l’anti-calciatore. È un ragazzo che pensa solamente alla famiglia. Tutto quello che fa, lo fa con noi”, ha raccontato Jessica Melena in un’intervista a Davide Maggio.

Jessica Melena, dedica al marito Ciro Immobile/ "Grande amore mio, che emozione..."

Jessica Melena: le romantiche dediche di Ciro Immobile

Lo scorso marzo Ciro Immobile ha sfoggiato un romantico tatuaggio con il volto della moglie Jessica Melena, sull’avambraccio sinistro. D’altronde il capitano della Lazio dedica le sue reti alla compagna a suon di baci volanti e indossa la maglia numero 17 in onore della data di nascita di Jessica. La moglie del calciatore ha rivelato che il marito è molto gelosa: “Ciro è tanto geloso! Ogni volta che camminiamo per strada lui mi dice: “Ecco, vedi come ti guardano? Guarda quello! Ma pensa che non me ne accorgo?”. Io rispetto il suo essere geloso, non mi pesa. Mi fa piacere. È bello che dopo tanti anni ci sentiamo ancora come due adolescenti gelosi ed innamorati”, riporta Davide Maggio. Jessica Melena ha confessato che le piacerebbe partecipare a “Ballando con le Stelle”, vista la sua grande passione per la danza.

