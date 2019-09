Jessica Morlacchi è Donna Summer/ Raggiungerà i suoi acuti? (Tale e Quale Show)

Jessica Morlacchi ha una grande responsabilità da affrontare in questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2019. Dopo aver imitato Ivana Spagna con successo, dovrà trasformarsi in Donna Summer e impegnarsi ancora più a fondo. Per ora infatti gli occhi sono tutti puntati sulla vincitrice dello scorso appuntamento, Lidia Schillaci, che diventa quindi la prima grande rivale della Morlacchi. La puntata di esordio ha permesso alla concorrente di dimostrare le proprie abilità canore, come dimostra il verdetto della giuria: “Veramente identica”, ha detto Vincenzo Salemme. “L’inizio ancora non precisissimo, poi ha preso il volo in una maniera meravigliosa”, ha aggiunto Loretta Goggi, in accordo con Giorgio Panariello. “Grande giornata, sempre carichi”, dice nelle Storie mentre si trova in macchina con papà, direzione Rai. Dopo un breve sketch con il genitore, per via della sua abitudine di dire no, ritroviamo Jessica al trucco e parrucco. Una primissima trasformazione resa possibile dalla truccatrice Sabrina Carulli, che ha il compito di far diventare la Morlacchi una perfetta Donna Summer.

Jessica Morlacchi: grande successo fin dalla prima puntata Tale e Quale Show 2019:

Jessica Morlacchi non poteva che riscuotere un forte successo a Tale e Quale Show 2019 fin dalla prima puntata. Anche se abbiamo dovuto attendere la fine della serata, la concorrente ci ha regalato una versione di Ivana Spagna degna di nota. Impegnata con uno dei brani più famosi della celebre cantante, Gente come noi, la Morlacchi ha conquistato il pubblico e persino il cuore dei giudici. Al termine della performance infatti gran parte del pubblico ha deciso di alzarsi in piedi per applaudire la concorrente. Solo Vincenzo Salemme però ha deciso di farla rientrare al secondo posto della sua personale Top 3, ma la classifica provvisoria l’ha consacrata al terzo posto con 41 punti e a pari merito con Agostino Penna. Una posizione poi migliorata grazie al punteggio offerto dagli altri concorrenti, che hanno permesso sia a lei che a Penna di registrare 46 punti e finire al secondo posto.

Jessica Morlacchi: il video della prima esibizione



