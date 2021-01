Jessica Morlacchi e la depressione/ “La musica mi ha cambiato la vita”

Jessica Morlacchi ha parlato diverse volte della sua depressione e di come la musica l’abbia aiutata nel tempo a superare tante difficoltà. Il racconto è arrivato dalla stessa ragazza che a Today ha svelato il suo periodo di grande fragilità: “Le persone possono combattere con i limiti che anno, annientandoli per tornare a vivere. Per dodici anni ho sofferto di attacchi di panico e agorafobia. Non vivevo più. Non volevo uscire di casa, la mia vita era una vera nullità. Non facevo niente fino a che non ho deciso di riprendermi la vita in mano, partendo proprio dalla musica”. Un momento di difficoltà che gli ha permesso di uscire dal tunnel: “Mi sono messa d’impegno, la forza viene sempre dallo stomaco e tutti l’abbiamo. Sono importanti le passioni, ma la prima cosa è chiedere aiuto”. Una battaglia anche contro chi non crede alla depressione come malattia: “Non andare da uno psicologo è una sciocchezza. Per la depressione esiste una cura, quindi dovete parlarne“.

Jessica Morlacchi depressione, una carriera sulle montagne russe

La carriera di Jessica Morlacchi è stata sulle montagne russe, questo anche a causa della depressione che l’ha colpita. Nata a Roma il 17 luglio del 1987 è esplosa giovanissima quando ad appena 11 anni forma il gruppo degli Eta Beta che due anni dopo diventeranno i Gazosa. Nel 2004 ha iniziato la sua carriera da solista, per poi partecipare a un duetto con Marco Masini nella canzone Nel mondo dei sogni al Festival di Sanremo. Tra il 2007 e il 2019 però ci sono stati diversi anni in cui ne abbiamo sentito parlare poco o niente. Poi però nel 2019 è tornata protagonista con il featuring con Endi in “L’amore è illusione”. Sicuramente il programma Tale e Quale Show ci ha fatto ricordare sia la sua bellezza che il suo grandissimo talento.



