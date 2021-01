JESSICA MORLACCHI/ “Il rapporto con Francesco Monte? Ci siamo trovati…”

C’è anche Jessica Morlacchi, tra gli ospiti della seconda puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il game show condotto da Carlo Conti in onda ogni sabato in prima serata su Rai1. Dopo il rilancio del suo personaggio all’interno del programma Ora o mai più, Jessica non sembra disposta a fermarsi. In effetti, grazie alla sua verve e alla sua frizzantezza (non faceva parte dei Gazosa?), è stata una delle poche – se non l’unica – a (ri)conquistarsi un posto in televisione, lo stesso che anni fa aveva perduto a causa delle sue precarie condizioni di salute. In particolare, Jessica ha sofferto per anni di agorafobia e attacchi di panico, due patologie evidentemente inconciliabili con il suo lavoro di artista. Così, dopo aver abbandonato i palchi (dove pure riscuoteva un buon successo), Jessica è caduta pian piano nel dimenticatoio. Ci ha pensato Amadeus, nel 2019, ha rivalutarla, chiamandola a far parte del cast della prima edizione del talent show dedicato alle vecchie glorie della musica italiana.

Jessica Morlacchi parla del rapporto con Francesco Monte

Dopo Ora o mai più, Jessica Morlacchi ha preso parte a Tale e quale show, questa volta con Carlo Conti, un’altra delle persone che le hanno dato fiducia in quest’ultimo periodo. E proprio Carlo Conti, stasera, la rivuole ad Affari Tuoi, dove sicuramente avrà modo di far ridere e intrattenere il pubblico come solo lei sa fare. Con la medesima simpatia che l’ha sempre caratterizzata, non molto tempo fa, Jessica ha intrattenuto un bel dialogo con i suoi follower su Instagram, dove ha speso parole di gratitudine per i suoi compagni di viaggio a Tale e quale. E per Francesco Monte in particolare, da lei definito “un ragazzo tranquillissimo e simpatico”. “Ci siamo trovati molto bene”, ha dichiarato, “ama la musica e ci sta mettendo un sacco di impegno in ciò che fa sempre col sorriso”.

Jessica Morlacchi: “Brava a dare consigli, ma…”

Nella stessa occasione, Jessica Morlacchi ha dispensato consigli ai fan, per poi ammettere: “Sono brava a dare consigli agli altri ma con me stessa sono una frana”. Prima si parlava della sua salute: dopo aver risolto il problema degli attacchi di panico, che le impedivano di vivere serenamente e di godersi il successo, l’ex leader dei Gazosa ha rivelato di soffrire di un altro piccolo disturbo, non certamente invalidante, ma quantomeno fastidioso. “L’occhio continua a fare i capricci”, ha dichiarato Jessica sui social, senza però scendere nei particolari. Non possiamo dire, dunque, se si tratti di un problema reale o di una preoccupazione passeggera, magari dovuta all’abuso di cosmetici che ha fatto a Tale e quale show.



