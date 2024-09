Jessica Morlacchi ieri e oggi: come è cambiata nel tempo

Jessica morlacchi è diventata famosa quando era giovanissima essendo stata la cantante dei Gazosa, un gruppo musicale che ha anche vinto il Festival di Sanremo. Jessica è diventata famosa quando era adolescente e da allora è cambiata molto. Oggi, infatti, ha 37 anni, è una giovane donna con diverse esperienze nel mondo dello spettacolo e ha scelto di mettersi totalmente in gioco partecipando al Grande Fratello 2024 dove ha subito strappato sorrisi con la sua simpatia.

Luca Calvani accusa Lorenzo Spolverato: "È una settimana che strilli"/ Tensione al Grande Fratello 2024!

Fisicamente, Jessica è cambiata tanto: le forme sono diventate quelle di una donna ma la cantante è cambiata anche nel look e nel modo di portare i capelli. Guardando le foto di ieri e di oggi, c’è chi si chiede se anche Jessica abbia ceduto al ritocco estetico ma mettendo a confronto le foto del passato e quelle attuali è evidente che l’evoluzione della Morlacchi sia dovuta solo alla crescita naturale.

Fratelli di Javier Martinez: chi sono?/ "Due gemelli, ho iniziato a giocare a pallavolo grazie a loro"

Jessica Morlacchi: nuovo look al Grande Fratello 2024

Come si può notare dalla foto che vedete in apertura, i lineamenti del viso di Jessica Morlacchi sono praticamente identici. Stesso naso, stesso sguardo e stesse labbra. Ciò che cambia, invece, è il look così come il make up. Attualmente, infatti, Jessica punta sullo sguardo e sulle labbra scegliendo un trucco che riesca ad esaltare sia gli occhi che la bocca.

Anche i capelli sono cambiati. Se ai tempi dei Gazosa, la Morlacchi sfoggiava capelli lunghi con ciocche bionde, oggi, preferisce un un bob lungo e un colore molto lontano da quello del passato. I capelli, infatti, sono sempre più scuri, decisamente più verso il nero che verso il castano. Nel tempo, anche gli outfit sono cambiati e, attualmente, Jessica riesce ad indossare abiti sportivi, ma anche vestiti più eleganti che esaltano le sue forme. Un cambiamento, dunque, totalmente naturale quello della Morlacchi.

Fidanzato Helena Prestes: chi è?/ Gli ex Antonino Spinalbese e Carlo Motta: "L'amore va vissuto, scappavo…"