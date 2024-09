Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 23 settembre

Oggi, lunedì 23 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata del Grande Fratello 2024 che, come svelano le anticipazioni, regalerà le prime, vere emozioni ai concorrenti la cui avventura nella casa più spiata d’Italia è ufficialmente partita da una settimana. Alfonso Signorini, particolarmente entusiasta del cast, con Cesare Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste, è pronto a raccontare cos’è successo durante il weekend durante il quale è stato festeggiato anche il compleanno di Amanda Lecciso.

Tra una chiacchierata e l’altra, tuttavia, stanno nascendo anche le prime simpatie e, da sempre sognatore e romantico, Signorini proverà a capire i reali interessi di tutti i single della casa che, dai primi movimenti, sembrerebbero pronti a tuffarsi in storie d’amore.

Grande Fratello 2024: primi flirt nella casa, cosa sta accadendo tra Shaila, Lorenzo, Helena e Javier

Nella casa del Grande Fratello 2024 potrebbero nascere, nelle prossime settimane, due coppie. Inizialmente, Lorenzo e Shaila si sono avvicinati subito lasciandosi andare anche ad importanti dichiarazioni. Nel corso di un gioco del Grande Fratello, Shaila ha ammesso che bacerebbe Lorenzo per ringraziarlo del sostegno che le ha dato in un momento per lei difficile. Tuttavia, gli ingressi di Helena e Javier hanno stravolto gli equilibri.

La Prestes, infatti, si è avvicinata molto a Lorenzo trascorrendo con lui diverso tempo mentre Javier ha mostrato interesse nei confronti di Shaila che sembra ricambiare e che, al tempo stesso, sta spingendo Helena e Lorenzo l’uno nei confronti dell’altra. Nel corso della puntata in onda questa sera, Signorini proverà a capire cosa sta realmente accadendo tra i quattro inquilini.

Sorprese per Tommaso e Javier

Prime sorprese per i concorrenti del Grande Fratello 2024 che questa sera riceveranno le prime sorprese. Nonostante l’avventura sia cominciata da pochi giorni, per gli inquilini della casa più spiata d’Italia, l’emozione di rivedere parenti e amici è sempre grande ed è quella che vivranno, questa sera, Javier e Tommaso. Chi entrerà in casa? Un amico particolare o qualche parente?

Spazio, poi, ad Enzo Paolo Turchi che, non solo è diventato un punto di riferimento per tutti i concorrenti, ma continua ad emozionare il pubblico con i suoi racconti di vita. In particolare, Enzo Paola ha parlato della bellissima storia d’amore con Carmen Russo di cui sente profondamente la mancanza così come della figlia Maria. Spazio, poi, all’esito del televoto: chi sarà il preferito tra Giglio, Ila, Jessica, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca, Tommaso e Yulia?

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Quella di questa sera del Grande Fratello 2024, dunque, è una puntata assolutamente imperdibile che può essere seguita in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, tuttavia, è possibile seguire la diretta streaming del reality show sia della puntata serale che della casa. Con Mediaset Infinity, infatti, attraverso due regie differente, è possibile seguire le varie zone della casa anche durante la puntata condotta da Alfonso Signorini.