Jessica Morlacchi / Il nuovo fidanzato arriva da una app di incontri? (Italia Sì)

Jessica Morlacchi, cantante e imitatrice italiana, è tra gli ospiti di questa nuova puntata di Italia Sì, il programma televisivo condotto su Raiuno dal bravissimo Marco Liorni ogni sabato. In questo primo appuntamento Jessica Morlacchi svela il suo rapporto con l’amore e racconta di essersi iscritta ad un sito di incontri proprio come la celebre attrice Sharon Stones per trovare la dolce metà. La Morlacchi ha aumentato la sua popolarità nell’ultimo periodo grazie alla partecipazione all’edizione 2019 di Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove ha imitato diversi personaggi e star della musica. La classe 1987 si è avvicinata alla musica grazie alla passione tramandata dal padre e dalla sorella. Nel 1998 ha formato il gruppo ‘Eta Beta’, tratto da un personaggio dei fumetti, gruppo che è poi stato nominato ‘Zeta Beta’ e infine i ‘Gazosa’.

Jessica Morlacchi, la carriera da solista

Dopo aver lasciato i Gazosa, Jessica Morlacchi ha deciso di intraprendere la carriera da solista nel 2003, senza però riuscire ad ottenere lo stesso consenso. Nel 2005 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Marco Masini per la serata dedicata ai duetti. Hanno cantato il brano Nel mondo dei sogni nella versione acustica, canzone poi inclusa nell’album realizzato dal cantautore toscano. Jessica Morlacchi prova a ritagliarsi un suo spazio nel 2006, quando pubblica il primo singolo intitolato Un bacio senza fine. L’anno successivo esce la canzone Pensieri Timidi, un brano che va ad anticipare l’EP Amo il Sole, pubblicato nel 2012. La Morlacchi prende parte al Canto di Natale, poi torna in televisione a The Voice Of Italy, entrando a far parte nel team guidato da Riccardo Cocciante.

Ora o Mai più decisivo per la rinascita di Jessica Morlacchi

Durante Ora o Mai Più, il talent musicale condotto da Carlo Conti, Jessica Morlacchi ha ritrovato grande popolarità, grazie alle sue interpretazioni e performances canore sotto l’ala di Red Canzian. Nell’ultima puntata del programma ha presentato la canzone Senza Ali e Senza Cielo, con la musica composta proprio da Canzian e il testo di Michele Porru. Con questo brano si è classificata al secondo posto in classifica, alle spalle di Paolo Vallesi. Nell’estate del 2019 ha presentato il nuovo singolo Cadillac, una canzone che anticipa l’uscita di un nuovo album che è atteso attorno ad aprile di quest’anno. Di questo e molto altro Jessica Morlacchi parlerà questo pomeriggio in compagnia di Marco Liorni e di tutto il pubblico di Italia Sì.



