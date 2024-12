Jessica Morlacchi e la confidenza “intima” su Luca Calvani: cos’è successo nella Casa

Il rapporto di amicizia tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi nell’ultimo periodo è andato in forte crisi, complice soprattutto la presa di posizione dell’attore in favore di Helena Prestes, attaccata dalla cantante e da buona parte del gruppo al Grande Fratello 2024. Solo negli ultimi giorni i due grandi amici si sono riavvicinati, dopo essersi chiariti, e nella puntata di questa sera è emerso un succoso retroscena.

Jessica viene infatti convocata da Alfonso Signorini in Confessionale: ad attenderla c’è una clip che la vede protagonista, nel momento in cui confessa a Pamela Petrarolo un segreto su un momento “intimo” vissuto con l’attore. Nel filmato, in particolare, si sente la cantante raccontare a Pamela di aver assistito Luca mentre faceva la valigia, poiché era in nomination questa settimana. A seguire, mentre lei era dietro una tenda, lui si sarebbe avvicinato e le avrebbe dato un bacio sulla guancia ma molto vicino alla bocca.

Jessica Morlacchi ha “baciato” Luca Calvani? La confessione in diretta

Di fronte al filmato che mostra la confessione del suo segreto, Jessica Morlacchi appare visibilmente imbarazzata e spera che in salone Luca Calvani non abbia visto né sentito nulla. “Non esco da qua, io mi vergogno!“, esclama dal Confessionale del Grande Fratello 2024, spiegando poi per quale motivo non si sia spinta oltre prendendo l’iniziativa di dargli un bacio: “Sono una persona molto rispettosa“.

“Beh, però lui ti ha baciato… ma dove?“, domanda ironico Alfonso Signorini, con la cantante che ammette: “Ma lui bacia in bocca chiunque, anche Amanda!“. Il conduttore a quel punto replica sorridendo: “Beh però tu ci hai fatto un romanzo su sto bacio“. La gieffina, a sua volta e altrettanto ironica, ribatte: “Ma io faccio i romanzi perché sono una sognatrice“. Infine, ammette: “Io sono una donna nell’animo: mi spiace, ma il passo non lo devo fare io, chiunque esso sia!“.

