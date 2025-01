Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello: “Un po’ pentita, non della scelta ma…“

L’abbandono di Jessica Morlacchi al Grande Fratello continua a tenere banco e si ritorna a parlarne anche nella puntata di questa sera. La cantante, dopo aver lasciato il programma, stasera fa ritorno in diretta per risolvere alcuni conti in sospeso in particolare con Helena Prestes e Luca Calvani. Prima, però, arriva il benvenuto alla cantante da parte di Alfonso Signorini e di tutto il pubblico in studio durante il collegamento, e da parte dell’ormai ex coinquilina arrivano alcune parole di pentimento per aver abbandonato un’esperienza del genere.

“È bello rivederti in quella Casa!“, esclama Alfonso Signorini salutando Jessica a inizio collegamento. La cantante, a sua volta, ammette: “Sono uscita senza se e senza ma, ma rientrando qua mi sono accorta che ci ho lasciato il cuore in questa Casa“. Una rivelazione che non nasconde un certo pentimento di fondo per non aver proseguito la sua avventura nel reality, al punto che Cesara Buonamici dallo studio glielo chiede direttamente: “Sei pentita?“. L’ex gieffina così svela: “Un po’ sì, non mi pento della scelta ma quando entri in un posto in cui sei stata bene…“.