Alfonso Signorini annuncia il provvedimento disciplinare per Helena, Jessica e Ilaria al Grande Fratello

Il provvedimento disciplinare annunciato da Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello ha avuto conseguenze inaspettate. Come previsto, nessuna squalifica è arrivata per Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, ma tutte e tre sono finite direttamente al televoto per la prossima eliminazione. “Grande Fratello, qualche mese fa, vi ha cercato e scelto per le vostre storie, per la vostra personalità, per quello che siete, pregi e difetti inclusi. E lo rifarebbe ancora. Sappiamo bene che in quella casa, dopo quattro mesi, la convivenza diventa molto difficile. […] Niente può giustificare l’aggressione fisica di Ilaria a Helena, così come gli attacchi offensivi di Jessica che “possono fare male quanto alcuni gesti“.

Signorini annuncia, dunque, che il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la decisione sul loro destino: tutte e tre vanno al televoto per l’eliminazione e senza la possibilità di fare una nomination a sua volta.

Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello dopo il provvedimento disciplinare

Una decisione che spiazza Jessica Morlacchi, portandola ad annunciare di voler abbandonare definitivamente il programma. “Non voglio abbandonare per il televoto ma perché io e Helena siamo state messe sullo stesso piano. Le mani si devono tenere in tasca, perché io non ci metto niente a rispondere allo stesso modo ma non l’ho fatto“. Jessica ha inoltre tenuto a ribadire che “non sono mai la prima a partire, nessuno mi toglierà mai il diritto di rispondere“. A nulla sono serviti i tentativi degli altri gieffini e delle due opinioniste: Jessica ha deciso di abbandonare definitivamente il Grande Fratello.

