Per settimane Jessica Morlacchi e Luca Calvani sono stati molto complici e uniti al Grande Fratello. Tra loro era nata un’amicizia molto speciale, col tempo però sembra che le cose per lei siano un po’ cambiate e che abbia iniziato a provare qualcosa per il suo compagno di avventura, un sentimento che però lui non ricambia. L’attore ha sempre parlato di amicizia e nulla di più, la gieffina però si è un po’ illusa, nei giorni scorsi ha anche rivelato che lui l’ha baciata vicino alla bocca dietro la tenda. La cantante ha poi spiegato che lei è una donna e vuole rispettare i ruoli, infatti non ha fatto nulla perché a parer suo avrebbe dovuto fare lui il primo passo.

Nelle ultime settimane Luca Calvani si è avvicinato molto ad Helena Prestes e la loro amicizia ha fatto ingelosire non poco Jessica Morlacchi. Il loro rapporto si è rovinato sempre di più al Grande Fratello, ieri sera hanno anche avuto un confronto durante la 18esima puntata del reality ma non c’è stato un riavvicinamento tra loro.

Luca Calvani nasconde un segreto al Grande Fratello: Jessica Morlacchi ha paura di rivelarlo

Dopo il confronto con Luca Calvani nella casa più spiata d’Italia Jessica Morlacchi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni durante una pubblicità. A detta sua la figuraccia la stanno facendo l’attore toscano e un’altra persona che sta proteggendo, ma non ha rivelato di chi si tratta. La gieffina ha poi continuato dicendo che è meglio se non parla con Luca perché potrebbe uscirle qualcosa, pensa che sia meglio non parlarne più per evitare di rivelare cose che non dovrebbe dire.

Jessica Morlacchi da ora in poi vuole avere solo un rapporto civile con Luca Calvani al Grande Fratello. Pensa che non abbia senso continuare a parlare di ‘quella cosa’, ha anche detto che lei ha sempre rispettato il compagno dell’attore, Alessandro. La gieffina ha poi concluso dicendo: “Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio“. L’ex cantante dei Gazosa ha chiaramente lasciato intendere che sta mantenendo un segreto nella casa per proteggere Luca e un’altra persona, al momento però non ha rivelato di cosa si tratta. La verità verrà presto a galla? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.