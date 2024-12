Jessica Morlacchi e Luca Calvani, scoppia la lite in diretta al Grande Fratello 2024

Fuoco e fiamme al Grande Fratello 2024 tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Dopo i dissapori nati in settimana, Alfonso Signorini li mette a confronto in diretta, cercando di comprendere i sentimenti di entrambi. Tra loro piazza anche Helena Prestes, che è la prima ad accusare la cantante romana: “La persona che sbaglia è Jessica, – ha tuonato la modella – cercando di fare gruppetti e di convincere gli altri di qualcosa. Qua ognuno ha la sua opinione e questa cosa che crea verso di me è proprio lì che sbaglia, vuole che gli altri abbiano la sua stessa idea.”

Signorini però insiste sui sentimenti di Jessica per Luca Calvani, stuzzicandola chiedendole se non si è spinta troppo oltre visto che lui è fidanzato. “Io non mi sono mai intromessa tra Luca e Alessandro, avrei potuto fare tante cose ma non le ho fatte. Avrei potuto essere molto più affettuosa ma non l’ho fatto.”, spiega lei.

Luca Calvani contro Jessica: “Hai trasformato il nostro rapporto in una soap di basso livello”

Luca Calvani ribadisce il suo affetto reale per Jessica, tuttavia ne critica duramente alcuni atteggiamenti poco rispettosi: “Io ho avuto un innamoramento per Jessica, perché io da artista mi piace stare molto con lei. Mi piace scrivere per lei… Io sono innamorato e felice con Alessandro, lui è una persona intelligenza e capisce, però ad una certa lui può dire ‘anche meno’… Chi ci guadagna, sulla mia pelle, è lei, sulla mia stabilità… Io non mi sarei mai messo a fare una scena di gelosia con un ragazzo fidanzato!”

“Pensa alle schifezze che hai detto tu!”, ha però tuonato Jessica dopo aver ascoltato queste parole. “Ma io rivendico quello che ho detto! Io ho detto che io ho dato solo roba bella al nostro rapporto e tu la stai trasformando in una soap opera di quarta! Che stai facendo?” ha replicato furioso Luca.