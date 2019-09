Jessica Notaro/ La foto prima dell’aggressione con l’acido: “Il gelo nel cuore”

Jessica Notaro è un simbolo per tantissime donne. La forza con la quale ha superato la tragedia che l’ha colpito, la tristemente nota aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato, è nota a tutti. Ma anche per una donna che dimostra, giorno dopo giorno, una forza tale arrivano momenti di malinconia. È capitato oggi, dopo la visione di una foto che l’ha inevitabilmente riportata con la mente al passato, a quando tutto ciò che le ha cambiato la vita non era ancora accaduto. Una foto che la vede prima dell’aggressione, felice e spensierata assieme ai suoi amici. Jessica la posta su Instagram e scrive: “E poi arrivano queste due foto. Il ricordo di un momento felice e spensierato con i miei amici poco prima che tutto accadesse. Nel cuore il gelo più totale.”

Jessica Notaro: “Nel cuore il gelo più totale”

Il gelo nel cuore per Jessica Notaro nel rivedere la foto di se stessa in una spensieratezza inconsapevole di ciò che stava per accaderle. Parole, quelle della Notaro, che hanno scatenato tantissimi commenti di utenti che cercano di risollevarle il morale e starle vicino in questo momento di malinconia. Ecco alcuni commenti di grande affetto: “Forza Gessica…sei una Donna Guerriera oggi!!! Grazie per quello che fai per tutte le ragazze che subiscono violenza. Sei una Grande Donna e Bellissima”; e ancora “Io ho avuto il privilegio di conoscerti, e sottolineo privilegio, e sei una Grande Donna. In un mondo pieno di pagliacci e pagliacce. Bella dentro e fuori. Nel cuore non deve venirti il gelo, devi sentirti amata, perché lo sei”.





