Jessica Pelizon, sorella Nikita “Stanca del gossip”/ “Rispetto per la mia famiglia…”

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello vip 2022, Alfonso Signorini ha mostrato a Nikita Pelizon alcuni post che sua madre ha fatto contro di lei raccontando la propria verità su quella che è stata la vita di Nikita in famiglia. Dopo aver visto il momento, Jessica Pelizon, la sorella di Nikita che, nella scorsa puntata, insieme al fratello, ha fatto una sorpresa alla vippona, si è lasciata andare ad uno sfogo sui social commentando tutta la situazione che sta vivendo la propria famiglia da quando Nikita ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip.

“Devo ammettere che sono stanca di tutto questo gossip. Ho fatto tanta fatica per raggiungere l’equilibrio che ho personale e familiare, questa situazione ci ha sbattuto in un tritacarne…” – fa sapere Jessica che sottolinea come, da una parte ci sono i genitori che fanno fatica a riconoscere gli errori commessi convinti di aver fatto il possibile per dare il meglio ai propri figli e, dall’altra, c’è Nikita che, essendo la più piccola, ha vissuto con maggiore sofferenza determinate situazioni.

Con il suo sfogo, Jessica Pelizon spiega come per lei e tutta la sua famiglia, la situazione stia diventando davvero difficile da affrontare. “Ora le nostre vite e tutte le cose private stanno diventando pubbliche, lei al GF ha la psicologa disponibile ogni giorno, noi qui fuori no”, sottolinea Jessica. “Poi ci siamo io e mio fratello che ora siamo in una bruttissima situazione, amiamo i nostri genitori e abbiamo perdonato i loro errori, sappiamo che hanno cercato di fare del loro meglio ma siamo contrari alla loro religione e siamo convinti che se ci avessero allevato senza seguirla le nostre vite sarebbero state completamente diverse”, aggiunge ancora Jessica svelando di aver vissuto comunque delle cose belle durante l’infanzia come vacanze e feste a casa con gli amici.

Infine, come riporta Biccy, la sorella di Nikita conclude così: “Vi chiedo cortesemente di portare rispetto alla nostra famiglia e di capire che questa situazione per noi non è facile, non desideriamo che per avere i vostri gossip da seguire le nostre vite private vengano sconquassate se non addirittura peggio”.











