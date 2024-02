Nikita Pelizon stronca Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “Vedo uno sguardo furbo…”

Nikita Pelizon sul Grande Fratello 2023: “Non l’ho mai guardato prima, ma…“

Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a TvBlog in cui ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e dei progetti che l’hanno di recente vista coinvolta. L’influencer, però, si è soffermata anche sull’edizione del reality in corso, ammettendo di non averla seguita spesso sin dall’inizio e in maniera dettagliata: “Ammetto che ho guardato online due daily. Il punto è che l’ho guardato perché, non avendolo mai guardato prima, volevo capire come funzionava“.

L’ex gieffina ha svelato come i fan, spesso, le chiedano opinioni sulle dinamiche in corso nel reality. Tuttavia, non avendolo seguito, preferisce non esporsi più di tanto: “Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o mi schierassi da una parte o dall’altra. Però io ho detto in un tweet. Ma come faccio a dare la mia opinione? Per avere un’opinione bisogna star lì, osservare bene, guardare, riflettere, ponderare e poi si dà l’opinione. Ma se io non so i fatti che sono realmente avvenuti (perché sono concentrata sui miei progetti) come faccio a dirtela?“.

Nikita Pelizon stronca Massimiliano Varrese: “Vedo uno sguardo furbo“

Tuttavia, nonostante non abbia seguito in maniera dettagliata il Grande Fratello 2023, Nikita Pelizon offre un giudizio molto preciso su uno dei concorrenti: Massimiliano Varrese. “Posso dirti che, guardando un po’ il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese. Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta: “magari non è proprio la meditazione quella corretta”, ha ammesso.

L’ex gieffina stronca dunque l’attore, vedendo in lui un comportamento poco limpido: “È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. Hai presente quando semini il dubbio, però in maniera furba? Ho notato questo. Magari mi sbaglio, però da quel poco che ho visto, ho visto questo“. Quella dell’attore è una mossa di strategia? Nikita risponde così, ribadendo la sua convinzione: “Vedo uno sguardo furbo“.

