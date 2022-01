Jessica Selassiè “Alessandro più coinvolto da Soleil che Sophie”/ “L’abbiamo visto tutti”

Jessica Selassiè ha dei dubbi su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La giovane principessa si è confidata con Manuel Bortuzzo e ha espresso delle perplessità in merito al comportamento della Codegoni: “Più volte gli faccio le battutine perché se tu hai mollato Gianmaria per un altro ragazzo perché ancora non vi siete baciati? Dov’è questa attrazione? Ci state prendendo in giro? Anche lei, che mi chiama di continuo quando è con lui, basta, altrimenti sembra che sto lì a fare il carciofo. Da qui in avanti evito di stare con lei, visto che sempre con lui”. Alessandro e Sophie si sono effettivamente baciati anche se durante la notte di Capodanno è accaduto un imprevisto. Alessandro ha tentato di approcciare Soleil Sorge ed è nata una discussione accesa con la Codegoni.

Jessica Selassiè parlando con Federica Calemme ha sottolineato l’ambiguità del comportamento di Basciano: “Lo percepisco un po’ ambiguo. Il fatto è che ok, a lui piace anche scherzare, abbiamo visto tutti ad esempio che ieri ballava con Soleil molto spinto. Cosa che ad esempio con Sophie non ho visto fare, era molto più coinvolto nel ballo con Sole. Poi dopo il bacio sotto il vischio continuava a guardarmi, non lo so, forse si sentiva in imbarazzo. Ce l’avevo proprio davanti e ho fatto ‘stai tranquillo, vai, fai’. Figurati, io sono l’ultimo dei loro problemi. Però è ovvio che da adesso il mio modo di comportarmi cambierà”.

Jessica Selassiè vuole allontanarsi da Sophie Codegoni e Soleil Sorge. La ragazza si sente di troppo e esprime il suo disappunto: “Non è che posso fargli più le battutine come prima. Anche perché poi è vero che abbiamo trovato un equilibrio tutti e tre, ma lei vedrà che cambierò. Non è che posso stare sempre con loro due. Dopo altrimenti sembra che sto lì a guardarli e sono gelosa e voglio mettermi in mezzo. Quando non è vero che voglio intromettermi e se volevo, potevo farlo prima. Se avessi voluto me lo sarei baciato”.

Tornano in mente le parole di Sonia Bruganelli che proprio nella scorsa puntata aveva sottolineato come Alessandro Basciano fosse più interessato a Soleil usando Sophie Codegoni come un ripiego. Jessica Selassiè è apparsa contrariata da Alessandro Basciano anche al momento della sorpresa del fratello. La ragazza ha espresso il suo disappunto in merito dicendo: “Io avevo la mia motivazione che era comunque un pochino di vendetta nei confronti della sua scelta e soprattutto perché ha intossicato un momento mio e di Lulù e con i miei fratelli. C’è stato un gelo pazzesco a causa di Alessandro Basciano”. Alessandro Basciano era rimasto male per essere stato definito il “tizio” in una clip che gli era stata mostrata. Jessica prova rancore nei confronti di Basciano per non essere stata scelta ma dovrebbe semplicemente evitarlo per non farlo sentire importante.



