Soleil Sorge: “Non so come ho potuto baciare Gianmaria Antinolfi”/ “Non lo sopporto…”

Soleil Sorge torna a parlare di Gianmaria Antinolfi. Dopo essersi fatti la guerra durante le prime settimane di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Soleil e Gianmaria hanno trovato un equilibrio. Soleil ha cercato di aiutare Gianmaria anche nel suo rapporto con Sophie Codegoni criticando quest’ultima nel momento in cui si è avvicinata ad Alessandro Basciano. Durante una conversazione con Jessica Selassiè, però, Soleil ha espresso alcune perplessità su quella che è stata la sua scelta, in passato, di avere una storia proprio con Antinolfi.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando Soleil ha esortato Jessica a staccarsi da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ritrovando se stessa e mettendo al primo posto la propria serenità. Mentre cercava d’infondere fiducia a Jessica, Soleil, guardando Gianmaria in giardino, si è lasciata andare ad una riflessione.

Soleil Sorge, sfogo su Gianmaria Antinolfi

“Non capisco come io possa anche solo aver baciato Gianmaria”, ha detto Soleil Sorge mentre parlava con Jessica Selassiè in veranda. “E’ lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, come mangia, alle risposte da cafoncello, tutto”, ha aggiunto ancora la Sorge non trattenendo le risate.

“Sei sempre una malefica”, le fa notare Jessica. “Anche da amica non lo sopporto. Poi mi fa tenerezza e lo aiuto cercando di stargli vicino, ma poi lo guardo e… Anche umanamente ha tutto ciò che non mi ispira”, dice ancora Sorge che, però, riconosce un’avvenenza fisica nell’ex fidanzato. Cliccate qui per vedere il video.

