Jessica Selassié attacca la coppia Sophie e Basciano/ “Mi viene da ridere, sembra una presa in giro”

Jessica Selassié e le sorelle, protagoniste indiscusse del GF Vip

Le “Princess”, ovvero Clarissa, Jessica e Lulù Hailè Selassiè, sono certamente tra le protagoniste incontrastate di questa edizione del “GF Vip”, che non mancano di fare parlare di loro. La prima è ormai fuori dal gioco da qualche settimana, ma non esita a commentare sui social quello che avviene nella Casa, come ha fatto recentemente quando si è scagliata senza mezzi termini contro Katia Ricciarelli, arrivando ad accusarla di razzismo e bullismo per il modo con cui si è rivolta alla sua sorella più piccola.

Forse non tutti lo ricordano, ma Jessica vanta già un’altra esperienza televisiva importante in un altro programma che ha regalato la popolarità a un altro personaggio che si è fatto apprezzare nel reality di Canale 5, ovvero Tommaso Zorzi. La ragazza di origine etiope, infatti, aveva partecipato a “Riccanza“, format che dava spazio a giovani che avevano la possibilità di vivere tra gli agi grazie alle loro famiglie

Jessica Hailè Selassiè: la sua vecchia partecipazione a “Riccanza”

Sfogliando l’archivio Tv è possibile ritrovare le dichiarazioni che Jessica aveva fatto ai tempi di “Riccanza“, periodo in cui aveva parlato della sua condizione familiare e del suo tenore di vita. La più timida delle “Princess” aveva fatto dichiarazioni davvero sorprendenti, che non possono che fare scalpore se rapportate al suo comportamento finora nella Casa.

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista – aveva detto –. Prima abitavo con mio fratello, invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori, spendo 100 mila euro al mese più o meno“. Parole che certamente stridono con quanto affermato tra le tre in questi mesi, che avevano parlato di un periodo buio in cui faticavano addirittura ad arrivare alla fine del mese.

Jessica commentatrice delle dinamiche del Grande Fratello Vip

Tornando alle più recenti dinamiche del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si è resa commentatrice delle ultime vicende interne alla Casa, dopo la strigliata da parte della sorella minore Lulù. In primo luogo ha espresso le sue perplessità sulla coppia formata da Sophie Codegoni e sui loro continui tira e molla: “Mi viene da ridere, sembra una presa in giro”, ha commentato con Giacomo Urtis e Federica Calemme, che hanno evitato tuttavia di esprimere il proprio punto di vista. “Si sono detti la qualunque e poi dopo Mimì e Cocò un’altra volta”, ha aggiunto, accusando la ragazza di eccessiva incoerenza. “La trovo incoerente come cosa, la trovo ridicola: senza orgoglio e senza dignità”, ha tuonato.

A rimproverare l’atteggiamento di Jessica, oltre alla sorella Lulù è stata anche Soleil Sorge che senza peli sulla lingua ha commentato: “E’ inutile da parte tua stare qui a dirne di peste e corna e poi fare la sua migliore amica e il suo consigliere”. La Selassié, di contro, si è difesa asserendo di non volersi esporre sui loro litigi né con Sophie né con Alessandro, ma “da concorrente commento la cosa che mi fa ridere, sarò libera di dirlo!”. Ed a proposito di commenti, ha detto la sua anche sulla situazione che coinvolge Soleil e Delia Duran, auspicando in un confronto chiarificatore tra le due donne della Casa: “Spero che prima o poi possiate parlarvi perchè è vero che Soleil ha questi modi di fare ma una volta che conosci il lato bello di lei potreste anche divertirvi qui dentro”, ha consigliato la Selassié alla nuova arrivata. “Ha tanto di bello, ha un bel cuore ed è sicuramente quello che ha avvicinato Alex”, ha aggiunto.

