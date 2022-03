Jessica Selassié: “Innamorata di Barù? Non proprio…”/ “Sono infatuata! Se mi cerca…”

Jessica Selassié ha parlato del suo amore per Barù Gaetani a margine della vittoria del Grande Fratello Vip, lasciandosi andare ad alcune considerazioni sulla loro storia. Jessica durante la finale del GF Vip ha affrontato tre televoti flash vincendoli tutti, sbaragliando gli altri concorrenti e conquistando il tanto ambito primo posto di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La principessa si è resa protagonista di un percorso brillante, ma a tratti anche molto difficile all’interno della Casa, ed è riuscita a dare il meglio di sé proprio durante gli ultimi mesi.

GF Vip: Jessica, Clarissa e Lulù, regine del Pop?/ Katia Ricciarelli affonda il trio

Nelle ultime settimane, Jessica Selassié, al di là delle dinamiche sentimentali con Barù, ha ammesso di aver ritrovato un nuovo amore per se stessa e una nuova fiducia anche grazie alla sua permanenza nel format televisivo targato Mediaset, che le ha dato la possibilità di intraprendere un viaggio introspettivo per trovare una nuova sicurezza.

Barù choc "Gf Vip? Non lo rifarei"/ Alfonso Signorini spiazzato: "Ti sei pentito?"

Jessica Selassié e Barù, scoppia l’amore dopo il GF Vip? “Se lui mi chiama…”

Prima di annunciare il verdetto del televoto del GF Vip, Alfonso Signorini ha voluto evidenziare come il percorso di Jessica Selassié rispecchi quello di molte altre persone che, da spettatori, si sono immedesimate nelle sue avventure e ha confessato: “In ognuno di noi c’è una piccola Jessica”.

Dopo aver appreso di essere stata incoronata dal pubblico come regina di questa edizione del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié è stata subito intervistata dai giornalisti Mediaset, ai microfoni dei quali ha commentato la sua esperienza dentro la Casa e la sua storia con Barù, a proposito della quale ha asserito: “Se sono innamorata? Innamorata non proprio… Però, insomma, diciamo che sono infatuata, sì!”. Jessica ha anche ammesso di non sapere cosa il futuro potrà riservare a lei e a Barù e ha confessato di essere aperta a qualsiasi passo in avanti da parte di Barù: “Vediamo se mi chiama e se mi cerca”.

JESSICA SELASSIÉ VINCE IL GRANDE FRATELLO VIP/ I 5 motivi della svolta "Pop"

© RIPRODUZIONE RISERVATA