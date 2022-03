Jessica Selassiè “Barù ha rifiutato il mio invito? Fake”/ “Io e lui ci vogliamo bene”

Jessica Selassiè e Barù sono stati senza dubbio fra i due concorrenti più chiacchierati della casa del Gf Vip 2021 finito poche settimane fa. I due sembravano ad un certo punto pronti ad unirsi in una vera e propria relazione, ma nonostante apprezzamenti reciproci alla fine non sono “esplosi”, uscendo da single. Il pubblico ha comunque apprezzato le vicende legate alla coppia ribattezzata Jerù, la crasi appunto fra Jessica e Barù, e lo stesso pubblico è ora curioso di sapere come stanno procedendo le cose fra i due: sarà scoppiata finalmente l’amore, oppure si saranno divisi definitivamente, o magari è nata una bella e profonda amicizia?

A fare chiarezza ci ha pensato la stessa Jessica Selassiè, vincitrice dell’edizione 2021 del Gf Vip, che intervistata da Casa Chi ha spiegato: “Se Barù si è un po’ tirato indietro? Ok in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena a Barù. Sì è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo”. Poi la principessa ha proseguito: “Quindi appena sarà possibile ci vedremo anche in amicizia ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo. Ha detto che è tutto finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così”.

JESSICA SELASSIE’: “CENA DI BARU’ CON UN’ALTRA DONNA? ERA UN’AMICA”

Negli scorsi giorni era emersa la notizia di una cena fra Barù e un’altra donna, e a riguardo la sorella di Lulù e Clarissa ha confessato: “Sì ho letto che dicono che Barù fosse a cena con una donna e che lui ha tolto la foto per paura che mi arrabbiassi. I Jerù sono molto affiatati e guardano tutto, ma devono stare tutti tranquilli. Quella era una sua amica e non era una cena galante. Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male ovvio. A prescindere da tutto noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male di nulla. Se io sono triste lo è anche lui. Davvero è tutto tranquillo e come direbbe lui ‘fate scorrere le acque lentamente’. Lui è carino e premuroso con me. Ma questo è proprio l’affetto che ci lega”.

Jessica Selassiè ha spiegato che i due vogliono tenere il loro rapporto privato, e alla domanda su un’eventuale frequentazione ha risposto: “Sì noi ci sentiamo molto spesso. Per il momento non c’è molto da dire e raccontare. Quando ci sarà a modo nostro ve lo faremo sapere. Ovviamente io non rinuncio a niente. Noi siamo liberi di uscire con chi vogliamo ma se non dovesse essere rimaniamo comunque buoni amici”.











