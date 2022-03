Jessica Selassiè “Barù mi dà la salsiccia”/ E Delia Duran ride: battuta hot al Gf Vip

In una serata sopra le righe come la finale del Grande Fratello Vip non possono mancare le battute hot. Dopo quella di Alfonso Signorini, che a Ilary Blasi ha confessato di poter “trombare” appena finisce il reality, è toccato a Jessica Selassiè timbrare il cartellino trash della puntata finale. Al termine dell’esibizione di Barù Gaetani, ricoperto di salsicce da Francesca Cipriani con altre ex concorrenti a ballargli attorno, il concorrente ha offerto ai suoi compagni di mangiarle insieme. Jessica Selassiè non se l’è fatto dire due volte, infatti si è fatta subito avanti, ma con una battuta che non è passata inascoltata, anche perché è stata volutamente indirizzata al coinquilino.

La battuta hot di Jessica Selassiè al Gf Vip

“Io la vorrei un po’ di salsiccia, sì. Finalmente Barù mi dà la salsiccia”, ha detto Jessica Selassiè, tra le risate di Delia Duran che ha evidentemente colto la battuta hot della coinquilina. Il tutto è andato in onda in uno dei momenti in cui il programma era collegato proprio con la Casa del Grande Fratello Vip senza che i ragazzi sapessero di essere in diretta. Alla fine non ha avuto tempo, perché poi è arrivato l’annuncio di Alfonso Signorini, che ha letto l’esito del televoto annunciando che Jessica Selassiè è la terza super finalista.

