Jessica Selassié/ “Barù? Si deve svegliare! Rosso dall’imbarazzo”, con Basciano…

Jessica Selassié imbarazza Barù

La maggiore delle principesse etiopi, Jessica Selassié, continua a stuzzicare Barù Gaetani, sperando che la loro vicinanza possa trasformarsi in qualcosa di più di una semplice convivenza tra Vipponi nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore precedenti alla nuova puntata, i concorrenti si sono ritrovati attorno al tavolo in veranda a commentare proprio le recenti vicende amorose. Manila Nazzaro ha dunque colto la palla al balzo per fare una osservazione su Barù e sul suo rapporto con Jessica: “Non è lei, è lui che si deve dare una svegliata!”. Il commento della Selassié non si è fatto attendere: “Infatti!”.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre fatto intendere che nella Casa non avrà intenzione di iniziare alcun tipo di relazione, ma Jessica ha voluto fare delle precisazioni in merito: “Non deve succedere qualcosa, si può anche passare solo il tempo insieme!”, ha commentato, esortando l’amico a condividere maggiori momenti. Lui, di contro, ha sottolineato come la Selassié gli sia sempre vicina e pronta a tenergli compagnia. “Si imbarazza, non parliamo più che già è diventato rosso”, ha aggiunto allora Jessica vedendolo in difficoltà.

I consigli ad Alessandro Basciano

Non è ancora chiaro se tra Jessica Selassié e Barù ci sia davvero un interesse reciproco anche per via dell’imbarazzo da parte di quest’ultimo. La giovane, intanto, sembra ormai aver archiviato definitivamente l’interesse per Alessandro Basciano, sempre più coinvolto con Sophie Codegoni, nonostante i loro alti e bassi. La principessa etiope si è detta felice che i due amici siano riusciti a fare chiarezza dopo l’ennesima lite: “Da adesso in poi spero che non litighiate più”, ha riferito a Basciano, consigliando all’ex corteggiatore di evitare altre discussioni.

Jessica si è mostrata sinceramente felice per la ritrovata serenità tra Alessandro e Sophie ma prima di congedarsi si è sentita di dispensare un nuovo consiglio: “Che vi sia di lezione, intanto non si litiga per le cazz*te e poi ascoltatevi di più”. La giovane Selassié ha dimostrato in questi frangenti di saper essere un’ottima ascoltatrice ma svelando anche il suo punto di vista sulla vita di coppia: “La comunicazione è fondamentale e spesso non riuscivate a trovare un punto di incontro nell’ascolto. Speriamo che questo vi sia da lezione perché sennò veramente… perseverare è diabolico ragazzi!”, ha concluso.



