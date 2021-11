Jessica Selassiè/ Divide il letto con Gianmaria Antinolfi: nasce un’amicizia?

Tra le Principesse Selassiè, Jessica è sicuramente quella che sta creando meno dinamiche all’interno della casa. La più grande delle tre sorelle che partecipano al Grande Fratello Vip 2021 come unico concorrente, è sempre molto pacata ed evita discussioni inutili con gli altri concorrenti limitandosi a difendere le sorelle e a correre in loro aiuto ogni volta che ne hanno bisogno. Un atteggiamento che ha scatenato anche alcune critiche nei suoi confronti da parte degli altri inquilini della casa di Cinecittà che ritengono che dovrebbe lasciare più libere le sorelle che dovrebbero assumersi le proprie responsabilità.

Jessica, tuttavia, non ha mai cambiato atteggiamento muovendosi come una mamma coccia con Clarissa e Lucrezia. In particolare, la maggiore delle sorelle Selassiè cerca di aiutare la sorella Lulù anche nel suo rapporto con Manuel Bortuzzo esortandola a non avere atteggiamenti infantili che potrebbero infastidirlo. Jessica, tuttavia, potrebbe creare importanti dinamiche se Gianmaria Antinolfi dovrebbe restare nella scuola.

Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi: nasce un’amicizia speciale al Grande Fratello Vip 2021?

Dopo l’eliminazione di Ainett Stephens con cui dormiva nella stanza blu, complice il litigio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che ha portato ad una rottura definitiva tra i due, la sorella maggiore delle Selassiè si è ritrovata a dividere il letto con Gianmaria Antinolfi. Jessica e l’imprenditore napoletano, inoltre, condividono anche la cucina nel loro turno e il pubblico del reality show non nasconde di vederli bene insieme.

Diversi utenti di Twitter, infatti, hanno notato un’alchimia speciale tra i due al punto che qualcuno ha esortato l’imprenditore ad abbandonare per sempre la pista Sophie Codegoni per trascorrere più tempo con Jessica che, in tanti, considerano più matura. Tra i due, dunque, nascerà un’amicizia speciale?

