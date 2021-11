Grande Fratello Vip 2021, 15a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per Sophie, Delia Duran vs Alex Belli

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta quindicesima puntata 1° novembre

Lunedì 1° novembre, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la quindicesima puntata del Grande Fratello vip 2021. Al suo fianco ci saranno sempre le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, non solo commenteranno gli ultimi fatti accaduti in casa, ma incideranno sulle nomination scegliendo due immuni. La scorsa settimana hanno assegnato l’immunità a due uomini ovvero a Giucas Casella e Davide Silvestri. Chi sceglieranno questa sera?

Sicuramente non potranno assegnarla ad uno tra Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo e Francesca Cipriani. I tre sono al televoto, ma nessuno sarà eliminato definitivamente. Il vincitore del televoto, infatti, essendo il preferito del pubblico, sarà anche immune e condannerà uno tra i due sconfitti alla prossima nomination. Finora, a contendersi l’immunità del pubblico, in base ai sondaggi, sono Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi.

Alex Belli tra lo scontro con Gianmaria Antinolfi e il post di Delia Duran

Protagonista indiscusso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà Alex Belli. L’attore, durante la notte di Halloween, si è lasciato andare ad un bacio “cinematografico” con Soleil Sorge e Sophie Codegoni che ha fatto molto scalpore e che ha spinto la moglie Delia Duran a rompere il silenzio pubblicando un lungo e amaro sfogo nei suoi confronti di cui sarà informato questa sera. Non solo baci, però, per Alex Belli.

L’attore, infatti, ha discusso pesantemente con Gianmaria Antinolfi. Come ha annunciato Alfonso Signorini nelle anticipazioni durante il daytime di oggi, sono volate parole pesanti. Questa sera, Alex Belli e Gianmaria Antinolfi saranno messi l’uno contro l’altro in un confronto senza esclusioni di colpi.

Sophie Codegoni incontra il padre al Grande Fratello Vip 2021

Tra i protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021 ci sarà anche Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne ha chiuso definitivamente con Gianmaria Antinolfi di cui non riesce a fidarsi avvicinandosi nuovamente al gruppo formato da Davide Silvestri, Alex Belli e Soleil Sorge con la quale, durante la Festa di Halloween, si è lasciata andare ad un bacio saffico.

Dopo giorni di nervosismo per la situazione con Gianmaria, Sophie ha ritrovato il sorriso e, questa sera, verserà sicuramente lacrime di gioia per la sorpresa che le farà papà Stefano a cui è legatissima e con il quale ha un rapporto davvero speciale.

