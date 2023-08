Jessica Selassiè: “Dopo l’intervento sono in armonia con il mio corpo”/ “Un mio libro? Work in progress…”

Jessica Selassiè, dalla vittoria al GF Vip alla “suggestione” editoriale: “Scrivere un libro…”

L’universo del Grande Fratello Vip, al netto delle sue molteplici edizioni, ha spesso regalato nuova luce ad alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Il reality, come un vero e proprio trampolino di lancio, vanta il surplus di riuscire ad aprire nuovi scenari dal punto di vista professionale. E’ questo il caso di Jessica Selassiè, vincitrice della sesta edizione del GF Vip. La giovane – come riporta il sito 361 Magazine – sarebbe pronta a dare libero sfogo a nuove esperienze lavorative e non per forza legate al panorama televisivo.

Jessica Selassié: "Mi sto riprendendo..."/ La verità sul ritocchino al seno

Alcune novità sul futuro professionale di Jessica Selassiè arrivano proprio dai suoi profili social. Nella giornata di ieri la vincitrice del GF Vip 6 ha avuto modo di dialogare con alcuni fan divertendosi con il box domande di Instagram. Chiaramente, la giovane è rimasta sul vago senza entrare nei particolari di quelli che saranno gli impegni che la riguarderanno dal prossimo mese di settembre. Già lo scorso mese di maggio – come riporta il portale – Jessica Selassiè si era lasciata scappare un piccolo indizio parlando con un fan: “Se scrivessi un libro sarebbe un successo? Work in progress…”.

Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié choc/ Non sono davvero principesse! Ecco perchè...

Jessica Selassiè, dalle condizioni post-intervento al futuro in TV da settembre

Tornando al box domande su Instagram, Jessica Selassiè – prima di lanciare un nuovo indizio sul futuro professionale – è tornata a parlare del recente intervento al quale si è sottoposta. La giovane ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, spiegando come i risultati siano stati ampiamente graditi sotto ogni punto di vista. “Se sono soddisfatta dell’intervento? Assolutamente si! Il dottor Pasquale Graziano è stato bravissimo perchè non ha stravolto nulla ma solo migliorato e dato più armonia al mio corpo grazie al metodo natural beauty. Sono molto contenta del risultato ed ora sono più sicura di me”.

Tale e quale show 2023: Pamela Prati e le sorelle Selassié nel cast?/ Le anticipazioni TV

Proseguendo nel “botta e risposta” con i follower su Instagram, Jessica Selassiè si è poi soffermata su una curiosità relativa al prossimo futuro professionale e con riferimento a nuovi progetti in cantiere dal punto di vista televisivo. Un utente le ha infatti chiesto: “Ti rivedremo in TV?”, e la vincitrice del GF Vip 6 ha spiegato: “Da metà settembre tantissimi progetti”. La risposta della giovane lascia dunque aperti molteplici scenari ma non entra nel particolare delle nuove attività che la riguardano. Bisognerà dunque aspettare ancora qualche settimana prima di vedere nuovamente Jessica Selassiè protagonista sul piccolo schermo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA