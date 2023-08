Veronica Cozzani, il post in difesa delle “sue” donne: “Sono tutte guerriere!”/ Poi sbotta nei commenti

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: continua il silenzio sulla presunta rottura

L’estate imperversa con le temperature ma ad infuocare l’atmosfera ci pensano le notizie e rumor di gossip. Da diverse settimane tiene banco una questione piuttosto intricata che ancora non trova un commento chiaro da parte dei diretti interessati: la presunta rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le indiscrezioni di accavallano e sembrano chiare nel riportare come tra i due l’amore sia giunto nuovamente al capolinea.

Veronica Cozzani, stoccata sulle 'corna' a Stefano De Martino?/ La mamma di Belen scatena il web con una foto

Ai rumor sulla conclusione del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono aggiunte voci su una presunta nuova relazione della showgirl argentina, il tutto chiaramente senza un riscontro effettivo da parte dei diretti interessati. il “silenzio stampa” riguarda anche il conduttore che ad oggi continua ad evitare dichiarazioni e pareri sulle notizie che circolano insistenti da diverse settimane. Il silenzio di Stefano De Martino – come riporta Coming Soon – pare non essere particolarmente gradito anche dai vertici Rai: la risonanza delle sue vicende sentimentali starebbe infastidendo la rete.

Belen Rodriguez/ Mosse ambigue sui social contro Stefano De Martino? Lui vola a New York con…

Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez: la foto che “celebra” le donne della sua famiglia

Mentre Belen Rodriguez e Stefano De Martino tacciono sulle loro vicissitudini coniugali, alcune ore fa ci ha pensato la madre della showgirl – Veronica Cozzani – ad incendiare ulteriormente la questione. Già alcuni giorni fa aveva repostato uno scatto della figlia dove si potevano ben vedere dei cervi sullo sfondo. Lo scenario aveva subito destato la curiosità dei follower che hanno interpretato la foto come una frecciatina proprio nei confronti di Stefano De Martino.

Come riporta Coming Soon, Veronica Cozzani – madre di Belen Rodriguez – è tornata nuovamente sui social con un post che ritrae tutte le donne della sua famiglia. Nello scatto sono infatti presenti sia la showgirl che la sorella Cecilia, oltre alla fidanzata di Jeremias. La didascalia del post risulta piuttosto eloquente: “Le donne di questa famiglia sono guerriere! Forza donne, vi voglio tanto bene, molto!“. L’attenzione dei follower non ha però generato unicamente pensieri positivi. un utente avrebbe infatti risposto: “Ma anche basta!”, con tanto di perentoria risposta da parte della madre di Belen Rodriguez: “Basta lo dico io!”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vera rottura o strategia?/ "Persone vicine parlano di rapporto solido"

© RIPRODUZIONE RISERVATA