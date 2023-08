Soleil Sorge: la conduzione di “Felicità 2023” conquista pubblico e critica/ Il traguardo al debutto in Rai

GF vip 6, Soleil Sorge debutta in casa Rai: il successo di Felicità 2023

Soleil Sorge mette a segno un nuovo ed importante debutto, alla conduzione di Felicità 2023, format televisivo in onda via streaming e in TV, di casa Rai. L’ex concorrente uscente del GFvip6, che nel gioco della Casa più spiata d’Italia targato Mediaset ha ampliato la sua popolarità coprendo il tanto discusso ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, segna ora l’upgrade di conduttrice Rai.

La modella italo americana cura, ora, la presentazione di due rubriche, così come lei stessa spiegava anzitempo via Instagram, annunciando il nuovo ruolo tv: “Ci vediamo dal 5 agosto al 16 settembre su Raidue con Felicità 2023”. L’ex concorrente del GF Vip 6 e ora curatrice di rubriche Rai, faceva così sapere che nel programma estivo, insieme a Enrico Vanzina, si parla di cinema, mentre con il professore e chirurgo Pietro Lorenzetti si discute di tematiche riferenti a salute e benessere.

La pagella di casa Rai sentenzia su Soleil Sorge

Felicità 2023, trasmissione di Pascal Vicedomini, targata Rai e che va in onda TV precisamente su Rai 2 e in streaming sul sito web Raiplay, vede in queste ore la bella e brava Soleil Sorge mettere a segno un importante traguardo. Complice il successo della conduzione coperta in casa Rai, l’ex corteggiatrice storica di Luca Onestini al trono classico di Uomini e donne si registra tra i trend topic sul re dei social, Twitter. Un dato importante, a testimonianza dell’influenza che Soleil Sorge esercita nel mondo social, da ormai rodata webstar, per il contributo artistico profuso nel piccolo schermo da showgirl in generale e in modo particolare come neo-conduttrice televisiva.

“SOLEIL SORGE, ALLA SECONDA PUNTATA DI

FELICITÀ, GIÀ MOSTRA UNA PADRONANZA DEL MEZZO DA VERO TALENTO“, é non a caso il plauso che giunge a Soleil Sorge dalla trasmissione di PASCAL VICEDOMINI. Una pagella di piena approvazione in casa Rai, che tra le nuove Instagram stories l’italo americana condivide con fierezza. E non si direbbe azzardata, quindi, l’ipotesi che in un futuro non molto lontano Soleil Sorge possa subentrare al posto di Mara Venier, al timone di Domenica in…











