“Jessica Selassiè e Barù vogliono tromb*re”/ Manuel Bortuzzo shock al GF Vip!

Momento piccante nel finale della nuova puntata del Grande Fratello Vip. È il momento delle nomination e in confessionale Alfonso Signorini chiama Lulù Selassiè che nomina Giucas. Subito dopo però il discorso si sposa su sua sorella Jessica e sul rapporto con Barù. Curioso, il conduttore pone allora una domanda a Lulù: “Ora che siamo nel segreto del confessionale, puoi essere sincera con me: secondo te tua sorella e Barù fuori avranno un futuro?” Lulù sorride, poi risponde: “Non lo so, diciamo che loro fuori vogliono vedersi per divertirsi un po’” “Ma che significa divertimento? Vogliono andare in discoteca insieme?”, chiede allora Signorini.

Lulù è in difficoltà e cerca di spiegare ciò che intende: “No, nel senso che nessuno dei due è innamorato, quindi una volta fuori non è che si sognano chissà che storia d’amore. Vogliono un po’ di divertimento, sai no…” Le idee per il conduttore non sono ancora del tutto chiare, è per questo che Signorini chiede aiuto a Clarissa Selassiè in studio: “Mi vuoi illuminare? Cosa vuole dire che fuori vanno a divertirsi?” Neppure Clarissa, però, riesce a chiarire bene il concetto. Di fronte a questo dire-non dire, Manuel Bortuzzo chiede di poter intervenire e, senza peli sulla lingua, chiarisce la questione: “Significa che vogliono trombare!” “Ci voleva Manu!”, urla trionfante Signorini.

