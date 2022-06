Jessica Selassié e Deddy stanno insieme?/ Una foto fa scoppiare il gossip

Jessica Selassié: stessa foto di Deddy?

Jessica Selassié ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma dentro la casa non è riuscita a trovare l’amore. La principessa etiope si era avvicinata a Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, tra le mure di Cinecittà ma il nobile toscano aveva sempre detto di non essere interessato a lei se non come amica. E una volta usciti dalla casa i Jerù, come li avevano ribattezzati i loro fan, hanno preso strade di verse. Negli ultimi giorni Barù è stato più volte avvistato insieme alla modella Ludovica Perissinotto, tanto che Jesccia ha precisato sui social come stanno attualmente le cose tra lei e Barù. Ma il gossip intorno alla principessa non si è fermato.“Weekend vibes”, ha scritto Jessica Selassiè postando la foto di un muro di mattoni. La stessa parete compare anche in uno scatto postato da Deddy, ex cantante di Amici.

I rumor sui social si sono subito messi in moto e in molti sostengono che il muro immortalato da Jessica Selassié appartenga alla casa domanda di Deddy, al secolo Dennis Rizzi: “Quel muro mi sembrava averlo già visto da qualche parte, Deddy lo aveva pubblicato qualche tempo fa. È lo stesso?”, ha scritto un utente su Twitter. I fan più attenti so sono accorti che Jessica e Deddy si seguono su Instagram e si sono incrociati, la scorsa settimana, durante il concerto di Aka7even all’Atlantico di Roma. Tra gli ex di Amici 20 c’erano: Serena Marchese, Arianna Gianfelici, Deddy e Rosa Di Grazia. Ricordiamo che Deddy e Rosa hanno avuto una storia, finita poco dopo l’edizione dello scorso anno di Amici. Presenti al concerto anche Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè: “In un solo video le princess, Deddy, Pettinelli, Peparini, Rosa Di Grazia e Alessio Lapadula: RICOVERATEMI SONO IN STATO DI SHOCK”, ha commentato un fan. Detto questo al momento non ci sono conferme di un flirt o semplicemente di una collaborazione tra Deddy e Jessica Selassié…

Quel muro mi sembrava averlo già visto da qualche parte, Deddy lo aveva pubblicato qualche tempo fa. È lo stesso? #jeru pic.twitter.com/06lxRj4c9P — Marzia Staffolani (@Marziastaff99) June 12, 2022

