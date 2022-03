Jessica Selassiè, “Ho preso una bella cotta per Barù”/ “Dobbiamo conoscerci fuori…”

Jessica Selassiè sarà ospite della puntata in onda domenica di “Verissimo”. La principessa si è detta ancora incredula per la vittoria e ai microfoni di Silvia Toffanin ha rivelato: “Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”. Jessica Selassiè è poi tornata a parlare del suo rapporto con Barù Gaetani. Nella casa del Grande Fratello vip sembrava essere nata un’intesa speciale tra loro due. Jessica però nelle ultime settimane aveva lamentato un distacco da parte di Barù. In molti avevano pensato che il nipote di Costantino Della Gherardesca si fosse approfittato dei sentimenti di Jessica Selassiè.

Jessica Selassiè ha spiegato che Barù è stato per lei un importante compagno di viaggio e che le piacerebbe poterlo frequentare anche all’esterno: “Per me è stato un grande compagno di viaggio nella Casa. Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Gli voglio bene e mi piace. Tra di noi c’è molta attrazione fisica. Sicuramente ho preso una bella cotta per lui. Nella Casa ci sono stati solo bacetti innocui, adesso aspetto il vero bacio appassionato. Dobbiamo conoscerci fuori”. La stessa Lulù Selassiè aveva confessato che in un momento di intimità mentre entrambi erano nella capanna sarebbe scoppiato tra loro un bacio innocuo. A quanto pare ora Jessica conta di rivedere Barù ma bisognerà capire se l’interesse è reciproco.

Jessica Selassiè ha svelato anche qual è stata la sua reazione dopo aver saputo dell’arresto del padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, in carcere con l’accusa di truffa. La principessa ha confessato di essersi sentita in colpa all’inizio per aver deciso di partecipare al reality: “Stiamo aspettando che la giustizia faccia il suo corso. Inizialmente mi sono sentita in colpa per aver accettato di partecipare al programma sapendo che papà stava attraversando un dramma. Io lo ammiro, per me è il migliore del mondo e gli voglio un bene infinito”. Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, 65 anni, sarebbe stato arrestato in Lussemburgo lo scorso giugno e sarebbe stato portato in prigione in Svizzera per scontare tre mesi di carcere, stando a quanto riportato dal magazine Oggi. Fino ad oggi non era arrivata una conferma ufficiale dell’arresto, che invece viene ribadito ora dalla 27enne. Jessica ha poi chiarito la questione su titolo nobiliare. Il Settimanale Oggi aveva invece scoperto che le tre principesse non avevano nessun titolo. Jessica ha voluto replicare: “È la persona che conta, non il nome”.

