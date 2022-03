Barù Gaetani torna da Jessica Sélassié?/ Un gesto post-Gf vip non lascia dubbi…

Grande fratello vip 6, si riaccendono le speranze su un futuro di coppia per Barù Gaetani e Jessica Sélassié

Il Grande fratello vip 6 si è concluso da poco con la vittoria schiacciante di Jessica Sélassiè, che ha così segnato in bellezza un soggiorno nella Casa a dir poco brillante, tanto che i bookmakers- sulle piattaforme online adibite alle scommesse sul nome del vincitore del reality – hanno puntato tutto sul suo trionfo. E ora emergono importanti risvolti sul post-trionfo di Jessica, rispetto a quanto seminato dalla Princess nella Casa, per ciò che concerne i sentimenti nutriti verso Barù, che -come segnala ora il web- in queste ore farebbe un primo passo importante verso l’etiope, dopo la recente rottura avuta nella Casa.Si parla di una serie di gesti compiuti via social che, a detta degli utenti, sarebbero la prova provata che Barù voglia proseguire la conoscenza intima avviata con Jessica nella Casa, ora che i due sono lontani dai riflettori dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip.

Questo anche se, come ormai risaputo, dopo l’epilogo del reality i fan dei Jeru – così come sono chiamati comunemente Jessica Sélassié e Baru Gaetani – hanno cominciato a gettare ombre sulla “coppia vip” segnalando che lo chef abbia preso le distanze dalla Princess all’evento della finale e il post reality, dove lui si è a quanto pare lasciato andare ad un abbraccio travolgente con Soleil Sorge, senza fare altrettanto con la trionfatrice del gioco Jessica, a reality ormai concluso.. Da qui quindi partono gli attacchi del web, in primis tra i supporters dei Jeru, che tacciano Barù di aver strumentalizzato il rapporto stretto con Jessica nella Casa per visibilità e strategia di marketing.

Barù Gaetani e i gesti sospetti di un avvicinamento verso Jessica Sélassié

In queste ore, Barù Gaetani inizia a seguire su Instagram Jessica Selassiè, mandando in visibilio i cuori dei fan dei Jeru, che cominciavano a dare per spenta la luce della speranza in una possibile lovestory tra i due ex gieffini. E qualcosa sembra evolvere per il verso giusto, quindi, rispetto alle aspettative generali sui Jeru, per la goia del fandom della tanto desiderata “coppia” del Grande fratello vip 6. Lo chef, nel post- reality,

posta poi un primo stato pubblico sospetto, ritenuto dai più tra i seguaci dei Jeru una dedica velatamente indirizzata a Jessica, quasi come a volerla eleggere come una sua scelta definitiva post-Grande fratello vip, in replica alle malelingue di chi scommette su un suo interesse direzionato verso Soleil Sorge e non la princess. Ma cos’è che nello specifico confermerebbe agli occhi del web l’ipotesi di un avvicinamento di Barù a Jessica, in intimità, post-Grande fratello vip 6? Dal suo canto, lo chef condivide ora l’immagine di una scarpa principesca, che viene indossata da un mucchio di aglio avvolto da una retina. E il riferimento del post – a detta dei fan dei Jeru – è inequivocabilmente a Jessica, che non solo è una celiaca dichiarata ma -così come da lei riferito nella Casa- non consuma aglio. “Sappiamo leggere tra le righe, ci mancate come l’aria!”, si legge tra i commenti a caldo, rilasciati dal fandom dei Jeru, a margine del post sibillino condiviso sui social.

E una domanda sorge ora spontanea: che Barù e Jessica stiano, quindi, provando a conoscersi anche ora che sono lontani dal piccolo schermo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gherardo “Barù” Gaetani (@barulino)













