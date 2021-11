Jessica Selassié in lacrime per Clarissa/ “Non è stato carino”, su Lulù…

Una puntata difficile quella del Grande Fratello Vip 2021 per Jessica Selassié che ieri sera ha dovuto salutare Clarissa, che ha dovuto abbandonare in maniera definitiva il reality tra le lacrime delle sue sorelle e l’indifferenza generale degli altri concorrenti, e ha dovuto gestire una crisi in diretta di Lulù.

Dopo la puntata Jessica Selassié è scoppiata in una crisi di pianto confessandosi con Carmen Russo. La ragazza tra le lacrime ha detto: “Apparte noi non c’era nessuno a salutare Clari. Devo essere sincera, per lei non mi è piaciuto”. Carmen ha provato a consolare la ragazza dicendole che per sua sorella non sarà stato importante questo perché quando ha ricevuto l’annuncio dell’eliminazione ha ricevuto un saluto caloroso da tutti i concorrenti all’interno del salotto.

Jessica crolla alla fine della puntata del Grande Fratello Vip 2021

Jessica Selassié è consapevole delle parole di Carmen Russo ma continua a sfogarsi dopo la triste puntata che ha dovuto vivere, anche per via di Lulù scoppiata in una crisi di pianto che ha fatto infuriare tutti, dai concorrenti fino alla redazione del programma. La ragazza tra le lacrime ha continuato a dire: “A guardarlo dall’esterno non è stato carino, era come se fosse l’unica persona che non vedevano l’ora che se ne andasse”.

Jessica inoltre, ha ammesso a Carmen Russo di aver sofferto molto anche per il comportamento di Lulù in puntata: “Lulù ogni tanto fa questi sbrocchi che mi fa rimanere male, noi siamo venute qui per portare in alto il nome di nostro padre, e facendo così le hanno dato della maleducata, ma noi non siamo maleducate perché i nostri genitori ci hanno insegnato il rispetto e l’umiltà”.

