Grande Fratello Vip 2021, pagelle 23a puntata/ Lulù quasi espulsa, il teatrino Alex Belli-Delia Turan stufa

Si è conclusa la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’eliminazione di Clarissa Selassié, tra le lacrime di sua sorella Lulù Selassié che dopo aver scoperto che una tra lei e sua sorella avrebbe sicuramente abbandonato la casa è scoppiata in lacrime rifugiandosi in bagno, provocando l’ira di Alfonso Signorini. La putata per lei non si è conclusa nel migliore dei modi con l’ingresso in nomination della ragazza e un provvedimento disciplinare da parte della redazione (Voto 5). Jessica Selassié rimasta “orfana” di sua sorella dovrà questa settimana affrontare un’altra nomination in famiglia che questa volta, la vede protagonista (Voto 6). Katia Ricciarelli questa sera ha avuto molti complimenti per via della sua regia della Turandot messa in scena con gli altri inquilini della casa (Voto 7). Una puntata dura per Giucas Casella che ha dovuto fare i conti con Patrizia De Blanck che ha più volte ribadito di non aver avuto una relazione con l’illusionista (Voto 7).

Manila Nazzaro questa sera si è salvata dall’eliminazione a discapito di Clarissa, che ha dovuto abbandonare in maniera definitiva la casa del Grande Fratello Vip 2021 (Voto 7). Alex Belli questa sera ha vissuto una puntata piena di colpi di scena, a partire dalle accuse da parte dello studio sul suo bacio con Soleil per poi venire a conoscenza delle foto rubate a sua moglie (Voto 6). Soleil Sorge questa sera ha avuto una brutta batosta da parte di Alex, ha ammesso ad Alfonso dei limiti che l’attore si impone per via delle telecamere e dopo averlo ammesso pubblicamente ha scatenato l’ira dell’attore. (Voto 7). Aldo Montano continua il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 senza troppi colpi di scena (Voto 7).

Caduta di stile per Manuel Bortuzzo che questa sera ha ammesso ad Alfonso Signorini di credere nell’eliminazione di Clarissa al Grande Fratello Vip 2021, mentre durante tutta la settimana ha più volte ripetuto di volere fuori Lulù (Voto 5). Una puntata tranquilla per Davide Silvestri che si conclude nel migliore dei modi: con l’immunità (Voto 6). Miriana Trevisan ha passato dei brutti minuti durante la puntata in cui ha avuto un confronto con Soleil Sorge per via di una futilità (Voto 6).

Carmen Russo esce indenne dalla seconda nomination di fila ribadendo la sua importanza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 (Voto 7). Sophie Codegoni questa sera ha preferito ascoltare più che parlare riuscendo anche a cambiare posizione all’interno della black list di Soleil Sorge, che per una sera ha scelto di non nominarla (Voto 7). In questa puntata anche le ultime arrivate, Maria Monsè, ha potuto votare insieme agli altri concorrenti (Voto 6). Patrizia Pellegrino è stata protagonista di una nomination alquanto insolita nominando la sua “collega new entry” scatenando una forte reazione da parte di Maria che ha svelato una diatriba passata con la donna (Voto 6). La puntata di Gianmaria trascorsa nel silenzio non si è conclusa nel migliore dei modi, l’imprenditore partenopeo è finito in nomination (Voto 7).

