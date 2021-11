Lulù Selassiè chiusa in bagno GF Vip “Non me ne frega un caz*o!”/ Signorini infuriato “Non ci frega di te”

Si scatena il dramma in diretta al Grande Fratello Vip. È tempo di conoscere l’eliminato della 22esima puntata e, dopo i primi salvataggi, rimangono proprio Clarissa e Lulù Selassié. Una delle due sorelle abbandonerà definitivamente la Casa e questa notizia scatena la dura reazione di Lulù, che scappa in bagno e vi si chiude all’interno. Signorini ha però in programma una sorpresa per le sorelle e le chiama a rapporto, Clarissa e Jessica tentano di farla uscire dal bagno ma Lulù non vuole.

Nicolas, cugino sorelle Selassié/ "Sono come delle sorelle per me"

È in lacrime e ha una sfuriata in diretta, bloccando il programma: “Non voglio, non mi interessa! Non me ne frega un caz*o”, sbotta la giovane. A nulla servono i richiami di Signorini che, di fronte alla strafottenza della Selassiè, perde la pazienza.

Signorini furioso con Lulù Selassiè: “Se a lei non frega del GF, a noi non frega di lei!”

Signorini interviene in diretta, rivolgendosi a Clarissa e Jessica, visto che Lulù continua a rimanere in bagno. “Certe espressioni nel mio programma non le accetto! Lulù si sta rivelando una grande maleducata, – tuona – lo riferite a lei da parte mia, perché non si reagisce in questa maniera inconsulta, strafottente e maleducata. Ma per quale motivo? Perché non accetta una nomination? Questa è maturità? Io non fermo il programma per Lulù, perché se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa che abbiamo preparato noi del GF, a noi del GF non frega niente di Lulù e delle sue bizze.” Solo alcuni minuti dopo, Lulù raggiungerà le sorelle nella Love Boat, dove incontrano poi il cugino, e si scusa con Signorini.

Katia Ricciarelli Vs Selassié "Le tre scimmiette"/ Web "Razzista", Signorini difende

LEGGI ANCHE:

ALEX BELLI E IL BACIO CON SOLEIL SORGE/ "Delia? Non so come avrà reagito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA