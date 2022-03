Jessica Sélassié vincitore Grande fratello vip? Ecco perché/ La carta vincente…

Jessica Sélassié successore di Tommaso Zorzi come vincitore Grande fratello vip?

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, prevista per questo lunedì di metà marzo 2022, e i bookmakers -come si evince sulle piattaforme adibite alle scommesse online- la indicano come la favorita alla vittoria tra i concorrenti del reality -anche se al momento è al televoto con Giucas Casella per il posto di quinto finalista- si tratta di Jessica Sélassié. La notizia che forse non piacerà a Lulù Sélassié -insignita del titolo di seconda finalista dopo la prima finalista Delia Duran e prima del terzo e quarto finalista, rispettivamente Davide Silvestri e Barù Gaetani- è che gli scommettitori puntano sulla vittoria del gioco della sorella, Jessica. Ma non solo i bookmakers, anche i fandom Sèlassié promettono in queste ore di supportare a più non posso Jessica, dal momento che lei è in lizza per il posto di quinta finalista e chiede voti in suo favore per l’accesso alla finale del reality con in palio il montepremi di 100mila euro. Il supporto per Jessica è garantito.

Barù cotto di Jessica Selassié?/ Sguardi imbarazzati "ora è sotto un treno per lei!"

Tra le preferenze espresse dal web, sul nome del papabile vincitore del Grande fratello vip 6, infatti quest’ultima spicca per il merito di un gioco condotto senza filtri, né censure. palesato anche nella liaison amorosa che la vincola a Barù Gaetani nella Casa, che -nonostante la rottura di questi giorni tra i due voluta dalla princess- continua ad appassionare l’occhio pubblico. “Jessica is the new Tommaso Zorzi, nomination pazzesche!”, è non a caso il grido di un cinguettio lanciato su Twitter, che incorona Jessica come il successore di Tommaso Zorzi alla vittoria del Grande fratello vip 6, dopo il trionfo dell’influencer milanese segnata al Gf vip 5. Come Zorzi, l’etiope vanta un importante seguito social e con l’influencer la princess ha in comune anche un’altra peculiarità vincente, che potrebbe rivelarsi la sua carte vincente da giocare sul tavolo della finalissima del Grande fratello vip 6. Quale? ” Le nomination pazzesche”, o meglio la tendenza a nominare anche chi si mostra a lei più vicino, stupendo tutti, anche se stessa.

Lulù Selassié litiga con la sorella Jessica/ "Tu non sei normale, una scena ridicola"

Jessica Sélassié tra i favoriti al trionfo del Grande fratello vip6: cosa dicono i bookmakers: la pagella de Il Sussidiario.net

Si ricordi, in particolare la nomination che Jessica Sélassié ha inferto a Barù Gateni, in reazione al calo di attenzioni dello chef nei suoi riguardi, poi motivata a Soleil Sorge con la reazione incredula di quest’ultima: “Perché ho votato Barù? Sono una provocatrice… e se lui non fosse interessato che faccio? Cambio obiettivo!”. Una mossa vincente per il web, volta in questo caso a mettere in crisi lo chef, forse troppo sicuro di aver fatto breccia nel cuore di Jessica, tanto da “trascurarla”, facendole mancare le attenzioni dei primi giorni di convivenza nella Casa del Grande fratello vip. Ma non è tutto.

Jessica Selassiè gela Barù "Ti bloccherò su Instagram"/ "Fuori di qui non ti vedrò"

Perché a fare da ciliegina sulla torta delle “nomination pazzesche” di Jessica, ci pensa il contributo di Lulù Sélassié. Si ricordi la nomination che Lulù ha inferto a Barù, menzionando Jessica nell’annessa motivazione: “Se gli piace Jessica che lo dicesse, lei poverina ci soffre”. Una nomination altrettanto “pazzesca” che -come quella di Jessica -ha fatto incetta di consensi via social, tanto che i bookmakers indicano Lulù come la seconda favorita -dopo Jessica- tra i gieffini più quotati alla vittoria del reality, prima del preannunciato terzo podio di Davide Silvestri.

Che la favorita al titolo di vincitore del Grande fratello vip 6, Jessica, possa rivelarsi la “new Tommaso Zorzi”? A prescindere dal verdetto della finale del 14 marzo 2022, è indubbio che Jessica sia una grande protagonista della Casa, insieme alle sorelle princess, Lulù e Clarissa, anche per l’iconicità del look, che ha contribuito a rendere le etiopi dei meme virali alla visione dell’occhio pubblico.

Voto per il soggiorno di Jessica Sélassié al Gf vip 6: 10!

Questa sera su canale 5 La Finale del #GFvip ❤️ pic.twitter.com/WWpItpXHAz — Televotigfvip (@Giovann45786011) March 14, 2022

lulù



© RIPRODUZIONE RISERVATA