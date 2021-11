Jessica Selassiè interessata a Gianmaria Antinolfi?/ Soleil Sorge: “Il suo uomo…”

Jessica Selassiè non nega di aver voglia d’innamorarsi. La maggiore delle Principesse Selassiè, nella casa del Grande Fratello vip 2021, ha confessato di essere single da diverso tempo e di voler un fidanzato. Durante alcuni collegamenti con Alfonso Signorini, Jessica ha più volte chiesto di far entrare dei ragazzi single in casa per poter aver la possibilità di conoscere qualcuno. Con Sammy Youssef, infatti, non è andata nel migliore dei modi e tra le persone attualmente presenti in casa, pare non ci sia una persona con cui cominciare una frequentazione.

Tuttavia, secondo Soleil Sorge, in casa, ci sarebbe già un uomo che rappresenterebbe l’ideale di uomo di Jessica. Stando a quello che ha raccontato Soleil, Jessica, nel descrivere il suo uomo ideale, avrebbe descritto Gianmaria Antinolfi.

Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi: nasce un rapporto speciale?

Potrebbe nascere un rapporto speciale tra Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi? Secondo Soleil Sorge, Gianmaria rappresenterebbe l’uomo ideale della sorella maggiore delle Selassiè. “Stasera Jessica mi ha detto l’uomo ideale che vorrebbe dentro la casa e praticamente ha descritto Gianmaria. Lui non mi sembrava così dispiaciuta”, ha detto la Sorge.

L’argomento, come riporta il portale Blogtivvù, è stato affrontato anche durante la cena tra sorrisi. Gianmaria e Jessica, del resto, dopo l’eliminazione di Ainett Stephens e il litigio di lui con Sophie Codegoni, hanno cominciato a dividere lo stesso letto. Se, dunque, Gianmaria dovesse superare il televoto di questa sera contro Soleil Sorge, Jo Squillo e Nicola Pisu, potrebbe nascere davvero qualcosa?

