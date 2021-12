Jessica Selassiè, lite con Sophie/ “Le piace Alessandro, ma non lo bacia…”

Liti e incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso nella casa di Alessandro Basciano ha scatenato la rivalità tra Jessica Selassiè e Sophie Codegoni. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, pur apprezando Jessica, ha espresso una preferenza per Alessandro. Una scelta che ha portato Jessica e Sophie a scambiarsi una serie di frecciatine che hanno portato le due amiche a lanciarsi una serie di frecciatina provocando una durissima lite che ha coinvolto anche Lulù Selassiè che si è scagliata contro Sophie per difendere la sorella.

Dopo aver discusso con Sophie, Jessica si è lasciata andare ad uno sfogo sia con Manuel Bortuzzo che con Federica Calemme. “Se vi piacete così tanto perchè non vi baciate? Ci state prendendo in giro? Tutta questa attrazione dov’è? Lei mi chiama di continuo ogni volta che sta con lui, ma a me non va di fare la figura del carciofo”, ha detto parlando con Manuel.

Jessica Selassiè, sfogo su Sophie Codegoni

Jessica ha poi continuato a sfogarsi con Federica Calemme che trascorre molto tempo insieme alle sorelle Selassiè e a Gianmaria Antinolfi. “Sophie vuole far vedere a tutti i costi che io sto lì come il prezzemolo fra lei ed Alessandro, non mi piace. Ogni volta che è con lui mi chiama, ma io non voglio mettermi in mezzo a questo teatrino, ci vuole anche un po’ di amor proprio. Giacomo ha detto ironicamente ‘amici amici poi ti rubano la bici’ e lei ha risposto ‘la bici è la mia’. Alessandro ora è un giorno che ha smesso di parlarmi, neanche mi saluta. Negli ultimi tre mesi mi sono sempre lamentata che il GF non parlava di me, ma se ora devono parlare di me per questa storia è meglio se tornano a non parlare di me”.

“Ho campato tre mesi qua dentro senza Alessandro e posso starne altri tre senza di lui, ma di Sophie mi dispiace perché eravamo amici. Ed ha fatto tutto questo per cosa? Non sono fidanzati e neanche si stanno frequentando, dato che neanche si baciano”, ha concluso come riporta Biccy.

