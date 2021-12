Alessandro Basciano: “Jessica Selassiè mi ha nominato”/ “Non mi rompesse i cog*ioni”

Alessandro Basciano furioso con Jessica Selassiè. Tutto è iniziato quando qualcuno è andato ad urlare in giardino mettendo in guardia Alessandro da Jessica e Valeria che l’hanno nominato. Le urla hanno fatto nascere dubbi nell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è convinto di essere stato nominato dalla Selssiè al punto da aver cominciato a lanciarle frecciatine come ha raccontato la stessa Jessica a Soleil Sorge.

“Ho capito da cosa derivano le frecciatine. È convinto che io lo abbia nominato e pensa che io sia stata incoerente. Clarissa ha parlato così per aiutarmi a non soffrire, non per qualche altro motivo. Io ho scoperto questo tramite Sophie, perché lui le ha detto che io o Valeria lo abbiamo nominato. Ci siamo incrociati e lui è stato strano. Io ho detto a Sophie che l’ho votato, non avevo problemi, ma come lo dico a lui? Perché lei sta sempre in mezzo, quindi parliamo in tre”, ha detto Jessica.

Alessandro Basciano, sfogo su Jessica Selassiè

Alessandro Basciano ha poi confidato i propri dubbi a Sophie Codegoni che gli ha confermato di essere stato nominato da Jessica esortandolo, però, a non legarsi al dito il gesto di Jessica dal momento che, in passato, ha nominato anche lei nonostante il rapporto d’amicizia che hanno creato. Basciano, però, si mostra visibilmente infastidito dall’atteggiamento di Jessica.

“Ci devo parlare per sentire stron*ate? Qual è la motivazione visto che mi vieni anche a svegliare la mattina, che motivazione hai che vuoi stare tutto il giorno appresso a me e poi mi metti in nomination? Dopo che la sorella mi viene pure a chiamare tizio, deve nominare me? E’ uno scherzo questo? Abbiamo avuto problemi, ma mi cerchi tutti i giorni. non è coerente. Non mi rompere i cog*ioni allora tutti i giorni”, si è sfogato Basciano con Sophie come riporta il portale Isa e Chia.

