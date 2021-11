Jessica Selassié/ Pettegolezzi con Soleil su Jo Squillo: “un’accumulatrice seriale!”

Jessica Selassié ed i consigli nella Casa del Grande Fratello Vip

Jessica Hailé Selassié, insieme alle sue due sorelle principesse, piace tanto al pubblico del Grande Fratello Vip, al punto da essere salvata subito da una possibile nomination e quindi da un’ipotetica eliminazione. Jessica, infatti, insieme alle sorelle, è stata dichiarata “immune” anche nella scorsa puntata, andata in onda lunedì 8 novembre. Ultimamente, la maggiore delle sorelle Selassié non sembra essere nell’occhio del ciclone poiché si mantiene lontana dalle critiche e dai pettegolezzi. La ragazza si fa amare per la sua semplicità e per i buoni consigli che dispensa ai suoi compagni di viaggio.

Nel corso degli ultimi daytime abbiamo visto la bella principessa in veste di buona amica nel dare consigli all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi: senza peli sulla lingua, Jessica ha detto all’amico ciò che aveva sentito, cioè che secondo Sophie lui sarebbe un calcolatore e che avrebbe fatto pace con Soleil solo per timore di essere eliminato, dato che al momento è in nomination.

La lite con le sorelle: preludio di un percorso separato?

Un’altra situazione che ha visto Jessica Selassié protagonista è stata la lite tra le sorelle Lucrezia e Clarissa. A far scattare la scintilla, il fatto che Lulù si lamentasse per il cibo non di suo gradimento e che dovesse cucinare altro per non rischiare di restare a digiuno. Le due sorelle l’hanno rimproverata per il suo atteggiamento ma durante la discussione sono volati un po’ di insulti tra Lulù e Clarissa.

A quel punto si è reso necessario l’intervento della sorella maggiore Jessica che per calmare gli animi ha portato via Clarissa verso il salone, lasciando Lulù, sola, a fumare e a lamentarsi di quanto accaduto precedentemente. Nonostante questi piccoli momenti di disagio, le tre sorelle piacciono molto al pubblico e sicuramente resteranno ancora a lungo nella Casa del Grande Fratello Vip, regalando a tutti intense emozioni. Non è escluso però che presto possano separarsi e affrontare singolarmente il percorso all’interno del GF Vip.

Simpatici pettegolezzi con Soleil Sorge

La maggiore delle principesse etiopi, Jessica Selassié, oltre a dedicarsi alle faccende domestiche nella Casa del Grande Fratello Vip sembra aver legato con tutte le sue inquiline. Di recente ha avuto un momento di confidenza anche con Soleil Sorge e mentre di mettevano lo smalto entrambe le Vippone hanno ricordato simpaticamente alcune abitudini di Jo Squillo nella Casa di Cinecittà.

Ad aprire le danze è stata proprio Jessica, che ha commentato: “Jo era una accumulatrice seriale e mi faceva paura! Si portava tutto in stanza”. Soleil ha confermato divertita l’atteggiamento della deejay e cantante ascoltando con passione alcuni racconti di Jessica. Le due Vippone sembrano aver legato anche grazie ai momenti trascorsi insieme in cucina alle prese con la preparazione dei piatti, come uno degli ultimi pranzetti a base di pollo, aglio e cipolle, invidiando la Sorge per la sua capacità di tagliare gli ultimi due con estrema disinvoltura.

