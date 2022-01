Jessica Selassiè piange per Gianmaria Antinolfi al GF Vip/ “Mi mancherai tanto…”

Non solo amori, ma anche splendide amicizie. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sono nati dei rapporti veri e importanti come quelli che è riuscito a creare Manuel Bortuzzo con la fidanzata Lulù Selassiè, ma anche con Aldo Montano. Gli stessi rapporti che ha instaurat Gianmaria Antinolfi che ha instaurato un’amicizia profonda non solo con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, ma anche con Jessica e Lulù Selassiè. Quest’ultima non perde mai occasione per sottolineare quanto sia dolce e gentile Gianmaria che, per lei, è come un fratello. Jessica, invece, pur essendo meno espansiva di Lulù, nelle scorse ore non è riuscita a trattenere le lacrime pensando al momento in cui anche Gianmaria varcherà definitivamente la porta rossa.

Gianmaria Antinolfi come Alex Belli?/ "Amore libero? Sono stato con una persona..."

Dopo Manuel Bortuzzo che ha dovuto abbandonare il reality per motivi di salute, anche Gianmaria Antinolfi si ritirerà. Il manager napoletano annuncerà la propria decisione nel corso della puntata in onda il 31 gennaio. Una decisione che Gianmaria ha dovuto prendere per salvaguardare il proprio lavoro e Jessica non nasconde il dispiacere di doverlo salutare.

Federica Calemme eliminata, bacio d'addio con Gianmaria Antinolfi?/ "Mancherai tanto"

Gianmaria Antinolfi verso l’abbandono del Grande Fratello Vip: le lacrime di Jessica Selassiè

Dopo essersi ritrovati in giardino prima della 38esima puntata del Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi si sono stretti in un abbraccio fraterno. “Mi mancherai tanto“, ha detto Jessica non trattenendo le lacrime. “Anche tu. Sono contento che tu sia riuscita ad emergere e a far vedere chi sei. Ricordati che sei una persona perbene. Troviamo un bel fidanzato, una persona perbene”, è stata la risposta di Gianmaria che, vedendo le lacrime di Jessica ha aggiunto – “mi vuoi far commuovere? Sei bellissima”.

"Gianmaria licenziato se non esce dal GF VIP entro il 31 gennaio"/ Parpiglia lancia la bomba a CasaChi

I due amici hanno poi trascorso del tempo sulle scale del giardino stretti in un abbraccio mentre ascoltavano la musica. Dopo l’addio di Manuel, anche quello sempre più probabile di Gianmaria, lascerà il vuoto nella casa e, in particolare, nelle sorelle Selassiè che sono legatissime a lui.

Jessica che si commuove per gian che lunedì uscirà … sto piangendo ok #gfvip pic.twitter.com/8pdIjL8Qr9 — 𝘦𝘮 𝘨𝘪 𓃬 (@maledettotewpo) January 28, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA