Manuel Bortuzzo abbandona Lulù Selassiè?/ Pronto a uscire ma cederà all’amore?

Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. A poche ore da una separazione che è decisa, Lulù ha affidato a una lettera i sentimenti di questi ultimi giorni di permanenza all’interno del loft di Cinecittà: “Ti sei ricordata le parole che ti ho detto tanto tempo fa, che per stare con te bisognava appassionarsi a te per quella che sei, e – se è per questo – tu sei la mia passione più grande. La mia bambina, quanto ti amo… Però anche una grande donna. Pensa siamo già uniti e legati così, pensa cosa saremo poi.. quanto sarà bello. Condividere la vera vita con la persona che ami davvero e che ti ama davvero. Io lo sento dentro, non l’ho mai provato prima, ma lo sento che sarà stupendo”, ha voluto dirle Bortuzzo dopo aver letto la sua lettera”.

In occasione del loro mesianniversario, Sophie Codegoni e Jessica hanno organizzato un pranzo romantico per loro. Jessica ha preparato per loro un pranzo base di tagliatelle al ragù e una torta al cioccolato a forma di cuore mentre Sophie ha allestito un angolo romantico in giardino con palloncini e un cartellone che recita: “Manuel e Lulù, grazie. Ci avete regalato emozioni vere”. I due ragazzi sono emozionati nel vedere la sorpresa che è stata loro riservata e cantano insieme una canzone di Ultimo. I due ragazzi non sono mai stati più affiatati e innamorati di così e a noi non resta che augurarci che il loro amore continui ad andare a gonfie vele dentro e fuori dalla Casa.

Manuel Bortuzzo e l’addio al Grande Fratello Vip

È ormai definitiva la scelta di Manuel Bortuzzo di abbandonare questa edizione del Grande Fratello VIP. La comunicazione ufficiale dovrebbe essere data lunedì 24 gennaio; nell’ultima puntata andata in onda, infatti, Alfonso Signorini, sapute le intenzioni del nuotatore, lo ha escluso dalle nomination e invitato a prendersi ancora un po’ di tempo per ponderare la scelta. Scelta che di sicuro, per il giovane triestino, non deve essere stata facile, vista l’importanza sempre maggiore che ha avuto la sua storia d’amore all’interno della casa con Lucrezia Selassié. La favola rosa dei due giovani, partita con un po’ di resistenze, specialmente da parte di Manuel, ha da qualche tempo preso il volo, tanto che i due si sono detti decisi di intraprendere una convivenza terminato il gioco.

Manuel Bortuzzo si è detto molto innamorato di Lulù, tanto da scriverle una lettera che da giorni sta facendo il giro della rete; eccone una parte di testo: “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano. In quell’attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca. Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non riesco a farti vivere le cose come le hai sempre sognate. Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende tutto. Torno a vivere, dimentico tutto, divento invincibile, torno a camminare, sorrido e vivo. Hai dato colore alla mia vita. Ti amo”. Con l’uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa il pubblico perderà una delle più belle coppie di innamorati che la trasmissione ha fatto nascere.



