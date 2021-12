Jessica Selassiè punge Alessandro Basciano al GF Vip/ E prova ad allontanare Sophie Codegoni da lui…

Jessica Selassiè è ancora alle prese con alcune difficoltà sentimentali all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. La componente della triade regale, per quanto non sia ancora chiaro se il colore del suo sangue sia effettivamente e del tutto blu o abbia screziature vermiglie e comuni, non riesce ancora a trovare la pace, l’equilibrio, la forza di volontà di sentirsi degna non solo di una nuova relazione, ma del giudizio complessivo del pubblico e di suo padre. La ragazza ritiene che l’immagine che sta dando di sé non sia veritiera della sua vera essenza; d’altronde non recita un copione prefissato, almeno lo si spera, ma si comporta con naturalezza e i suoi limiti a volte escono fortemente.

Inoltre, soffre per amore o, comunque, per una forte attrazione provata nei confronti di Alessandro Basciano, sempre più vicino all’amica Sophie Codegoni: proprio a tal proposito, Jessica in queste ore ha avuto la possibilità di chiarirsi proprio con la modella, la quale si è recata proprio dalla princess per parlare con lei della difficile situazione nella quale si sono trovate entrambe invischiate, vale a dire il batticuore per Basciano. L’ex “Uomini e donne”, da buon pescatore di cuori, ha lanciato diverse lenze alle quali hanno “abboccato”, usiamo il termine come parafrasi supportata dall’ex fidanzata del tronista (Erjona Sulejmani, ndr), proprio Sophie e Jessica. La Codegoni ha voluto riavvicinarsi a Jessica, la quale sta subendo la situazione, per dirle che mette al primo posto il loro rapporto d’amicizia e dicendosi pronta a fare un passo indietro sul fronte sentimentale con Alessandro pur di preservarla.

JESSICA SELASSIÉ PUNZECCHIA BASCIANO: “MI PRENDI IL PEPE, TESORO?”

Dal punto di vista empatico il gesto di Sophie nei confronti di Jessica Selassiè è ammirevole, ma nella specifica scala dei valori anche la princess si è dimostrata molto nobile e, abbracciando la bionda amica, l’ha rassicurata, dicendole di non temere nulla sul loro rapporto amichevole, che a lei alla fine Alessandro Basciano interessa relativamente e che Sophie può andare sino in fondo, se il cuore la porta tra le braccia dell’uomo. I social hanno apprezzato questo aspetto generoso e legato alla vera amicizia da parte di Jessica Selassiè, soprattutto dopo lo scontro precedente tra le due donne.

Tuttavia, nelle ore seguenti, Jessica ha proseguito a punzecchiare Alessandro a tavola, chiedendogli “Mi prendi il pepe, tesoro?”, per poi commentare, appena lui si è allontanato: “Io mi diverto così…”. Insomma, la sensazione è che il giovane continui a non esserle indifferente, così come non siano terminati i suoi tentativi di allontanarlo dalle braccia della bionda Sophie, alla quale ha detto: “Se nel frattempo non si è fidanzato, ti presento mio fratello…”.



