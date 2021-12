Sophie a Alessandro Basciano coppia fake?/ “Sapevo che entravi”, c’entra Fabrizio Corona?

Cosa c’è di vero tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Se lo chiedono i telespettatori del Grande Fratello Vip 2021 dopo le recenti rivelazioni. I due concorrenti, sempre più complici, hanno lasciato intendere che fuori la loro conoscenza era stata già messa in preventivo. Anche se dai loro dialoghi non emerge in maniera esplicita il nome di Fabrizio Corona, secondo Fanpage sembra esserci anche in questo caso lo zampino dell’ex re dei paparazzi. Tra un momento di effusione e l’altro, Sophie si è lasciata andare ad una confessione ad Alessandro: “Te lo giuro su mia madre, mi aveva detto: a metà del tuo percorso entrerà un imprenditore giovane che ti piacerà tantissimo.. te lo giuro su mia madre!“.

Nina Moric vs Belen Rodriguez "Ha provato a baciare mio figlio"/ Ma lui "Stron*ate"

Il riferimento dell’ex tronista di Uomini e Donne non è chiaro, ma in ogni caso Alessandro Basciano ha preferito non rendere pubblica la conversazione, quindi ha tolto il microfono a Sophie Codegoni, lo ha messo in tasca e poi le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. “Non sto scherzando“, si sente poi dopo che le ha rimesso il microfono.

Alessandro Basciano "Sophie dormiamo insieme", lei "Non ci pensare proprio"/ La risposta gela l'ex tentatore

Sophie fa una confessione ad Alessandro e sui social…

Sul web hanno subito fatto il nome di Fabrizio Corona, anche se i due concorrenti non lo hanno citato esplicitamente. Tra i telespettatori c’è la convinzione che sia un’altra storia fake dopo il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma davvero si sapeva prima dell’ingresso di Alessandro Basciano nella Casa del Grande Fratello Vip 2021? Nel frattempo, Sophie si prepara alla nuova puntata, consapevole dei possibili attacchi e delle critiche che potrebbe ricevere per aver preferito l’ex tentatore di Temptation Island a Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano, morto il nonno: lutto al Gf Vip/ Annuncio della sorella a Natale

“Come fai ad essere attaccata, hai messo semplicemente un punto“, le ha detto Alessandro Basciano. Ma Sophie gli ha spiegato di conoscere le dinamiche del reality, quindi è sicura che faranno dei paragoni tra loro: “Diranno con lui ci dormi insieme con Gianmaria mai“. Quel che evidentemente Sophie Codegoni non può sapere è che a far discutere non sono le sue scelte, ma ciò da cui potrebbero essere dettate…

Dimmi che stai parlando di Cicciopasticcio senza dirmi che stai parlando di Cicciopasticcio: #gfvip pic.twitter.com/3YPlyhnpfE — Viperissima Trash (@Viperissima_) December 25, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA