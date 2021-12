Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, bacio e notte insieme/ Passione al Gf Vip…

Sempre più vicini, giorno dopo giorno, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati andare. Ieri sera, durante i festeggiamenti di Natale nella Casa del Grande Fratello Vip 2021, è scattato il primo bacio tra l’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatori. I due giovani si sono ritrovati in magazzino, lontano da tutti gli inquilini. Dopo sguardi complici e attenzioni, si sono scambiati un bacio. Poi Alessandro nella notte è andato in camera da Sophie e hanno dormito abbracciati.

Questo bacio sarà destinato a far discutere, visto che Sophie giorni fa aveva detto all’amica Jessica Selassié che sarebbe stata lontana dall’ex corteggiatore per rispetto alla loro amicizia e per non far soffrire Gianmaria. Buoni propositi che sono durati poco visto come sono andate le cose tra i due. I due si sono ritrovati poi in sauna, dove si sono dolcemente coccolati e hanno avuto un confronto sulla situazione.

Sophie Codegoni torna su Gianmaria Antinolfi e…

In mattinata Sophie Codegoni si è lasciata andare ad alcune riflessioni su Gianmaria Antinolfi. Tra una portata e l’altra del pranzo di Natale, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato a Soleil Sorge, Biagio D’Anelli e Nathaly Caldonazzo di aver dormito con Alessandro Basciano e che al suo risveglio si è resa conto che la loro situazione è molto diversa rispetto al rapporto che aveva appunto con Gianmaria.

La modella ha, quindi, riflettuto sul fatto che l’imprenditore napoletano aveva difficoltà, ad esempio, a condividere il letto, invece ore le cose sono diverse e si è sentita a suo agio. Infatti, questa mattina anziché lasciare subito il latto si è lasciata coccolare dal ragazzo. Quindi, Sophie ha capito che con Gianmaria le cose non si sarebbero evolute. Anche se il loro rapporto non è riuscito a decollare, Sophie Codegoni si è resa conto che determinate attenzioni le riceve solo da lui.

Sophie e Alessandro sempre più vicini 🔥 #GFVIPhttps://t.co/gBxFNia8bX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 25, 2021

