Jessica Selassié ‘smaschera’ Barù prima della finale/ “Non fare il duro, tenerone!”

Jessica Selassié e gli ultimi ringraziamenti nella Casa

Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi, sogna più che mai un posto nella finale del Grande Fratello Vip. La giovane Vippona non ha mai nascosto di sognare di vincere il reality, ma tra le rivali più agguerrite c’è proprio la sorella Lulù, già finalista e che ha esposto il medesimo desiderio di poter conquistare il GF Vip. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo nelle prossime ore, ma per Jessica ci sarà ancora un ostacolo da affrontare, ovvero il televoto che la vede in ballo con Giucas Casella per il posto in finale. Riuscirà a scavalcare il paragnosta ed a competere con la sorella Lulù ad armi pari?

Nell’attesa di scoprire il responso del televoto che decreterà il nuovo finalista e l’eliminato definitivo ad un passo dall’attesissima finale del Grande Fratello Vip, Jessica ha rivolto gli ultimi ringraziamenti insieme al resto degli inquilini rimasti ancora in gara. E’ il momento delle riflessioni finali e ciascun Vippone ha avuto modo di dire la sua e firmare un palloncino da liberare sopra il cielo della Casa. “Io ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e che mi sostengono. Vi voglio bene, grazie”, ha commentato Jessica, mentre veniva abbracciata con affetto dall’amica Delia Duran.

Ultime confidenze con Barù

Anche per Jessica Selassié sono arrivati gli ultimi momenti da vivere nella Casa con coloro che l’hanno accompagnata in questo lungo e non sempre semplice percorso all’interno del Grande Fratello. In particolare la Vippona si è ritrovata a chiacchierare con Barù, l’uomo per il quale ha espresso il suo interesse ma dal quale è stata al tempo stesso delusa. Dopo le forti turbolenze degli ultimi giorni, i due sono riusciti a recuperare una certa intesa.

E’ proprio Jessica a stuzzicare il gieffino asserendo: “Qua ti posso conoscere tanto fuori non ti vedrò più”. In modo ironico la principessa etiope ha fatto intendere di non avere alcuna intenzione di incontrare Barù fuori dalla Casa del GF Vip, ma quest’ultimo non si è detto molto convinto: “Non ci crede nessuno”. Il foodblogger ha poi commentato il finale di questa esperienza, asserendo: “Che bello, finalmente non vedrò più nessuno di voi”. Questa volta è stata però Jessica a ribattere, smascherandolo proprio alla vigilia della finale: “Non fare il duro che non sei. Sei un tenerone”.

