Jessica Selassié “sono sotto choc”/ Irritata per le scorte di latte “C’è gente che…”

Jessica Selassié e la critica alla sorella Lulù

Jessica Selassié tra le princess protagoniste del Grande Fratello Vip è quella che ha avuto più esperienze in televisione e sa bene ormai come ci si comporta durante un reality. L’ultima puntata è passata in sordina probabilmente per i problemi di salute che ha svelato qualche giorno fa ai Vip.

Gf Vip, Lulù scrive lettera a Manuel/ Jessica: "Sbagli, hai fatto figura di me*da"

Nonostante ciò ha interagito in molte situazioni durante la settimana, ha dato degli ottimi consigli a Gianmaria Antinolfi per avvicinarsi a Sophie Codegoni e soprattutto è stata il punto di riferimento più grande per sua sorella Lucrezia, che ha perso completamente il rapporto con Manuel Bortuzzo e addirittura è stata accusata di stalking da Alfonso Signorini. Nel suo solito modo di fare schietto e deciso, ha consigliato alla sorella minore di non dare più retta allo sportivo in quanto sono mesi che lui cerca i suoi spazi all’interno della Casa e lei sembra non capire la gravità di ciò che il giovane sta passando. In parte Jessica ha dato ragione al conduttore: “non sei più una ragazzina, devi capire quando è il momento di dire stop”; inutilmente ha anche provato a dissuadere Lulù dallo scrivere una lettera a Manuel, sebbene quest’ultima voglia provare a fare ancora un ultimo tentativo.

Jessica Selassiè contro la sorella Lulù: "Hai rotto il caz*o"/ "Manuel non ce la fa"

Il televoto da superare: pubblico dalla parte delle princess?

Le sorelle Selassié sono a rischio eliminazione (nonostante la puntata odierna del Grande Fratello Vip non dovrebbe essere eliminatoria) a causa della situazione creata tra la coppia Bortuzzo-Lulù, ma non è da sottovalutare il grande impatto che Jessica Selassié e le altre due sorelle possano aver avuto sul pubblico. Complice anche il rapporto stretto che le tre hanno ormai consolidato con Soleil Sorge, spesso favorita dai telespettatori, è molto probabile infatti che le princess superino anche questa dura prova.

Sicuramente Jessica ha ancora molte cose da dire e messaggi da lanciare al pubblico, ed i suoi fans non vedono l’ora di seguire le sue vicende nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le tre si è mostrata come la più matura – non solo per età – razionale e riflessiva e questo ha permesso di poter creare un buon equilibrio nel trio, che dall’altro lato si presenta invece particolarmente emotivo e fragile. Ora, per le principesse etiopi potrebbe essere arrivato il momento di separarsi e proseguire ognuna per la propria strada.

Jessica Selassié/ Pettegolezzi con Soleil su Jo Squillo: “un’accumulatrice seriale!”

Jessica Selassié nervosa con i suoi compagni

Tra le caratteristiche caratteriali che contraddistinguono Jessica Selassié c’è anche quella di dire esattamente ciò che pensa senza peli sulla lingua. Nelle passate ore, la maggiore delle principesse etiopi ha avuto da ridire sull’atteggiamento dei suoi compagni di avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Il problema avrebbe a che fare con le scorte del latte. In pochi tra i Vipponi avrebbero ammesso di voler aggiungere nella propria lista della spesa il latte, pur usufruendone poi senza farne parola. Dopo la richiesta della sorella minore Clarissa di qualcosa da mangiare per la merenda, Jessica ha replicato asserendo di non avere più nulla, neppure il latte. Chi lo avrebbe finito? “Già per me trovarne stamattina un bicchiere è stato tanto”, ha commentato Jessica. Ed alla richiesta di Clarissa su come fosse possibile, la sorella maggiore ha replicata: “Sono rimasta scioccata pure io. Quelli che si svegliano presto la mattina bevono tutto il latte poi ovviamente non lo beve mai nessuno il latte… mi fa ridere quando arrivano le ceste e danno solo 2 litri di latte. Non lo beve nessuno eh?”. Eppure il latte terminerebbe presto: “C’è gente che lo beve ma dice che non lo beve”, ha aggiunto infastidita la ragazza. “Ma questa volta mi impunto, 25 litri di latte e punto!”, ha chiosato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA