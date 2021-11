Jessica Selassiè contro la sorella Lulù: “Hai rotto il caz*o”/ “Manuel non ce la fa”

Jessica Selassiè attacca la sorella Lulù dopo la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel tentativo di farle capire gli errori commesi con Manuel Bortuzzo. Subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, nella stanza blu, Manila Nazzaro, Francesca Cipriani e la stessa Jessica hanno parlato a Lulù elencando tutti gli atteggiamenti sbagliati che ha avuto negli scorsi giorni e che hanno allontanto Manuel fino a portarlo ad esplodere contro di lei e a nominarla. “Anche a casa sei così. Quando uno non ti fa parlare, ricominci tutto il tuo discorso. Hai rotto il caz*o e te lo dico con tutto il bene che ti voglio”, dice Jessica.

Secondo Jessica, Lulù, in tutte le discussioni, cerca di avere sempre l’ultima parola. “Non lo fare. Guarda la ripercussione che ha avuto il tuo voler dire per forza la tua frase” – aggiunge ancora la maggiore delle sorelle Selassiè. “Non ha cambiato niente, anzi ha peggiorato la situazione. Sarebbe stato meglio dire ‘ne riparliamo tra tre giorni’“, aggiunge Manila Nazzaro. “Non avresti neanche avuto le nomination perchè Manuel ti ha votato perchè non ce la fa più e Alex perchè vuole bene a Manuel”, dice ancora Jessica.

Jessica Selassiè, i consigli alla sorella Lulù

Jessica Selassiè, con toni duri, ricorda a Lulù i motivi per cui è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Sei qui per migliorarti come donna perchè come ha detto Alfonso (Signorini ndr) hai 23 anni, non ne hai 12″, afferma. “Quello che dice Manuel è chiaro come il sole, ma è normale che una persona che ha le sue difficoltà, ma anche se non le avesse, ti direbbe ‘Lulù hai rotto il caz*o’. Sei andata a suonare anche fuori dal confessionale”, dice ancora la maggiore delle Selassiè.

“Devi ascoltarmi. Quando c’è da darti ragione ti do ragione”, dice ancora Jessica che, insieme a Manila Nazzaro, le dice di non cercare Manuel, di non parlargli e di lasciare sbollire tutta la situazione. Cliccate qui per vedere il video.

