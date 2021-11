Gf Vip, Lulù scrive lettera a Manuel/ Jessica: “Sbagli, hai fatto figura di me*da”

Lulù Selassiè non demorde e, dopo la rottura definitiva con Manuel Bortuzzo, ha deciso di scrivergli una lettera. Il nuotatore ha cercato di spiegarle in tutti i modi che non intende avere più alcun tipo di rapporto con lei, tanto da nominarla anche nell’ultima puntata del Gf Vip, ma la Princess non sembra essere intenzionata a rassegnarsi. Un atteggiamento che la sta mettendo anche contro le sorelle. Jessica Selassiè, infatti, l’ha rimproverata nelle scorse ore.

“Se stai scrivendo una lettera a Manuel, fermati adesso. Stai facendo uno sbaglio, forse non ti rendi conto di ieri sera, della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure”. Così, secondo quanto riporta Biccy, ha reagito Jessica alla vista del foglio in cui Lulù si è rivolta direttamente al coinquilino al fine di tentare un riavvicinamento che difficilmente appare destinato ad arrivare. I moniti della sorella, tuttavia, non sono serviti a molto.

Gf Vip, Lulù scrive lettera a Manuel: il botta e risposta con Jessica

Lulù Selassiè, dopo essere stata rimproverata dalla sorella per avere scritto una lettera a Manuel Bortuzzo, si è infuriata. “Andate via da qui se dovete criticare. Vieni qui a portare negatività, devi farti gli affari tuoi!. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Mi fate passare per una pazza che vive per Manuel e non è vero. Non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in carcere, non penso a Manuel”, ha sbottato.

Il popolo del web, alla visione del botta e risposta tra Lulù e Jessica, si è diviso in due. A qualcuno la Princess fa tanta tenerezza, in quanto non riesce a mettere una pietra sopra al rapporto con Manuel. Altri, invece, si sono stancati del suo atteggiamento: “Non ascolta nessuno. A questo punto è lei che vuole farsi del male”, ha commentato un utente.



