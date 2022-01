Jessica Selassiè, ultimatum a Signorini/ “Me ne vado senza punizione per Katia”

Jessica Selassiè teme la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021 dopo quanto accaduto tra lei, la sorella Lulù e Katia Ricciarelli. La maggiore delle Selassiè, durante una conversazione con Miriana Trevisan, è tornata sulle parole offensive che la Ricciarelli ha rivolto a lei e alla sorella Lulù. Jessica chiede che vengano presi prommedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli il cui comportamento è giudicato inamissibile non solo da Jessica, ma anche da Miriana Trevisan che, come le sorelle Selassiè, ha discusso più volte con Katia Ricciarelli.. Mentre si trovavano nella stanza arancione, Jessica e Miriana sono state immortalate dalle telecamere.

Durante la conversazione con la Trevisan che, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 è stata difesa dall’ex marito Pago, Jessica ha lanciato un ultimatum ad Alfonso Signorini. Di fronte all’eventualità che ad essere punita sia Lulù per il linguaggio esagerato e non Katia Ricciarelli, Jessica ha svelato quella che sarà la sua scelta.

Cosa accadrà durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda venerdì 7 gennaio? Il pubblico e parte dei concorrenti si aspettano dei provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli. Difficile, tuttavia, fare previsioni su quella che sarà la decisione di Alfonso Signorini, degli autori e della produzione di fronte alle proteste del web. Tuttavia, Jessica Selassiè ha le idee chiare su quello che farà qualora non dovessere essere presi dei provvedimenti.

“Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio”, ha detto la Selassiè. Anche Miriana Trevisan si è detta pronta a fare lo stesso se vedrà in un filmato la seguente frase che le ha riferito Lulù: “Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente”. La prossima puntata del Grande Fratello Vip 2021, dunque, si preannuncia infuocata.

